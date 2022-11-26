"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю

"Усміхнені трупи на вулицях міста
І Срібна пітьма перехресть
Тут місто Марії на березі мерзлого мілкого моря
Гортає сторінки життя мого
із відстороненим поглядом
масними пальцями
смерть
Тут боляче так що той біль наче сон -
перестав
і уже не сприймається болем.
В облозі Марія на згарищі п'є дорогущий віскарь
чи то джин
І віям обпаленим більше сьозу не утримать
Прозорі стікають у попіл додолу
Кров стане як попіл
Любов обернеться набоєм
Вставляю її в магазин.
А ненависть стане любов'ю
А ти дочекаєшся мене із цього полону.
В облозі
Раптово Господь на хвилину послав на вмираюче місто
3джі інтернет
Та я не збагнула іще
чи то є благодать чи то нам така кара
Допоки всіх слів твоїх крапля за краплей
як в попіл
розпечена ніжність
повільно як мед
Не стала являти себе
безкінечной любов'ю
на битій
панелі
екрану", – написала она.
"Невероятно. Слова оживают под кожей", – отреагировали подписчики.
"Очень проникновенно", – прокомментировали в сети.
Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.
Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих парамедик получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.
Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена в плен оккупантами в Мариуполе.
17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Юлия Паевская уже дома. 18 июня освобожденная из плена оккупантов парамедик Тайра записала первое видео.