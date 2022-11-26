Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2022
 
Новости

"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Паевская признана народным героем Украины
Паевская признана народным героем Украины
Фото: Юлія Паєвська / Facebook

Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) 25 ноября опубликовала в Facebook авторское стихотворение, которое посвятила Мариуполю.

"Усміхнені трупи на вулицях міста
І Срібна пітьма перехресть
Тут місто Марії на березі мерзлого мілкого моря
Гортає сторінки життя мого
із відстороненим поглядом
масними пальцями
смерть
Тут боляче так що той біль наче сон -
перестав
і уже не сприймається болем.

В облозі Марія на згарищі п'є дорогущий віскарь
чи то джин
І віям обпаленим більше сьозу не утримать
Прозорі стікають у попіл додолу
Кров стане як попіл
Любов обернеться набоєм
Вставляю її в магазин.
А ненависть стане любов'ю
А ти дочекаєшся мене із цього полону.

В облозі
Раптово Господь на хвилину послав на вмираюче місто
3джі інтернет
Та я не збагнула іще
чи то є благодать чи то нам така кара
Допоки всіх слів твоїх крапля за краплей
як в попіл
розпечена ніжність
повільно як мед
Не стала являти себе
безкінечной любов'ю
на битій
панелі
екрану", – написала она.

"Невероятно. Слова оживают под кожей", – отреагировали подписчики.

"Очень проникновенно",  прокомментировали в сети.

https://www.facebook.com/julia.paevska/posts/pfbid031G1qkcVRo6YrzCDg7kWYxZq66gE7hyVyphoYuR2PbZRwJ9i5Swoz5ij2Rqs3S33Ql

Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.

Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих парамедик получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.

Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена в плен оккупантами в Мариуполе.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Юлия Паевская уже дома. 18 июня освобожденная из плена оккупантов парамедик Тайра записала первое видео.

Теги: Донбасс, Мариуполь, вторжение, любовь, война России против Украины, Юлия Паевская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
Алеся БАЦМАН
  Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России
  Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России
Алеся БАЦМАН
  Раввин Украины Моше Асман: Иранские беспилотники испытывают в Украине, чтобы ударить по Израилю. Россия дает Ирану ядерные технологии
  Раввин Украины Моше Асман: Иранские беспилотники испытывают в Украине, чтобы ударить по Израилю. Россия дает Ирану ядерные технологии
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука
"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука
  Участница "Детского Евровидения 2022" представила клип на песню "Незламна". Видео
  Участница "Детского Евровидения 2022" представила клип на песню "Незламна". Видео
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ
"Бесперебойная патриотическая лампочка". Лайфхак от Могилевской
"Бесперебойная патриотическая лампочка". Лайфхак от Могилевской
Вдова Говорухина погибла в пожаре
Вдова Говорухина погибла в пожаре
На платформе Google Arts & Culture открылся раздел об Украине. Зеленская прокомментировала
На платформе Google Arts & Culture открылся раздел об Украине. Зеленская прокомментировала
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях
"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне
"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
"Не ругательство, а констатация", "Лучше без света, но без вас". В тренды Twitter попал хештег "й...бана русня"
"Не ругательство, а констатация", "Лучше без света, но без вас". В тренды Twitter попал хештег "й...бана русня"
  "Эта цыпочка не спела ни одной ноты". Мэрайю Кэри заподозрили в пении под фонограмму. Видео
  "Эта цыпочка не спела ни одной ноты". Мэрайю Кэри заподозрили в пении под фонограмму. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 