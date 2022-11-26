"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю

"Усміхнені трупи на вулицях міста

І Срібна пітьма перехресть

Тут місто Марії на березі мерзлого мілкого моря

Гортає сторінки життя мого

із відстороненим поглядом

масними пальцями

смерть

Тут боляче так що той біль наче сон -

перестав

і уже не сприймається болем.

В облозі Марія на згарищі п'є дорогущий віскарь

чи то джин

І віям обпаленим більше сьозу не утримать

Прозорі стікають у попіл додолу

Кров стане як попіл

Любов обернеться набоєм

Вставляю її в магазин.

А ненависть стане любов'ю

А ти дочекаєшся мене із цього полону.

В облозі

Раптово Господь на хвилину послав на вмираюче місто

3джі інтернет

Та я не збагнула іще

чи то є благодать чи то нам така кара

Допоки всіх слів твоїх крапля за краплей

як в попіл

розпечена ніжність

повільно як мед

Не стала являти себе

безкінечной любов'ю

на битій

панелі

екрану", – написала она.

"Невероятно. Слова оживают под кожей", – отреагировали подписчики.

"Очень проникновенно", – прокомментировали в сети.