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11 октября, 2022
 
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Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж

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Тайра: Зима близко. Драконы растут быстро!
Тайра: Зима близко. Драконы растут быстро!
Фото: Юлія Паєвська / Facebook

Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) 10 октября опубликовала в Facebook свои новые фото, на которых она запечатлена со своим питомцем геконом.

"Зима близко. Драконы растут быстро! Знакомьтесь – это мой дракон Жевж", – написала она.

https://www.facebook.com/julia.paevska/posts/pfbid02GynY9oHup6yy2cxaniXgnTTGofrDbaY1hupQxcNgWUR5W4FCGhZoWf5czXgCcWJql

Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.

Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих парамедик получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.

Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена в плен оккупантами в Мариуполе.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Юлия Паевская уже дома. 18 июня освобожденная из плена оккупантов парамедик Тайра записала первое видео.

Теги: животные, Юлия Паевская
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