Украина получила оборудование от итальянских, британских и эстонских партнеров – "Оператор ГТС"

В ОГТСУ отметили, что итальянский оператор SNAM направил Украине 400 предохранителей, а британская компания National Grid передала цифровые толщиномеры покрытий, которые нужны для контроля коррозионного износа стенок трубопроводов.
Кроме того партнер ОГТСУ – Gas Networks Ireland – передал световую башню, генератор, дрели, бензопилу и другие инструменты. Также Swedbank и E-governance academy (Эстония) направили Украине серверы и жесткие диски для обеспечения надежной работы информационных систем.
Украина смогла получить оборудование, отметили в ОГТСУ, благодаря Секретариату Энергетического сообщества (Energy Community), на базе которого была создана оперативная группа по поддержке Украины (USTF).
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.
29 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вторая зима российского полномасштабного вторжения в Украину будет сложнее первой из-за обстрелов украинских энергетических объектов. По его словам, при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном питании критической инфраструктуры для населения в каждой области остается 50–60% на покрытие потребностей.