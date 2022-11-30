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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получила оборудование от итальянских, британских и эстонских партнеров – "Оператор ГТС"

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Украина смогла получить оборудование благодаря Секретариату Энергетического сообщества
Украина смогла получить оборудование благодаря Секретариату Энергетического сообщества
Фото: depositphotos.com

Специалисты "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) проводят ремонтно-восстановительные и диагностические работы под российскими обстрелами, а также работают на деоккупированных территориях Украины. Операторы газотранспортных сетей из других стран продолжают оказывать поддержку Украине, сообщила пресс-служба ОГТСУ.

В ОГТСУ отметили, что итальянский оператор SNAM направил Украине 400 предохранителей, а британская компания National Grid передала цифровые толщиномеры покрытий, которые нужны для контроля коррозионного износа стенок трубопроводов.

Кроме того партнер ОГТСУ – Gas Networks Ireland – передал световую башню, генератор, дрели, бензопилу и другие инструменты. Также Swedbank и E-governance academy (Эстония) направили Украине серверы и жесткие диски для обеспечения надежной работы информационных систем.

Украина смогла получить оборудование, отметили в ОГТСУ, благодаря Секретариату Энергетического сообщества (Energy Community), на базе которого была создана оперативная группа по поддержке Украины (USTF).

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.

29 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вторая зима российского полномасштабного вторжения в Украину будет сложнее первой из-за обстрелов украинских энергетических объектов. По его словам, при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном питании критической инфраструктуры для населения в каждой области остается 50–60% на покрытие потребностей.

Теги: Украина, Эстония, война, обстрелы, война России против Украины, сервер, оператор, Swedbank, Оператор газотранспортной системы Украины, компании
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