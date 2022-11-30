Украина получила оборудование от итальянских, британских и эстонских партнеров – "Оператор ГТС"

В ОГТСУ отметили, что итальянский оператор SNAM направил Украине 400 предохранителей, а британская компания National Grid передала цифровые толщиномеры покрытий, которые нужны для контроля коррозионного износа стенок трубопроводов.

Кроме того партнер ОГТСУ – Gas Networks Ireland – передал световую башню, генератор, дрели, бензопилу и другие инструменты. Также Swedbank и E-governance academy (Эстония) направили Украине серверы и жесткие диски для обеспечения надежной работы информационных систем.

Украина смогла получить оборудование, отметили в ОГТСУ, благодаря Секретариату Энергетического сообщества (Energy Community), на базе которого была создана оперативная группа по поддержке Украины (USTF).