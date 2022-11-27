ГОРДОН
 
 
МИР

В Эстонии на границе с Россией начали работать украинские пограничники

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На службу в Эстонию украинцы прибыли при содействии Frontex, отмечает ERR
На службу в Эстонию украинцы прибыли при содействии Frontex, отмечает ERR
Фото: Politsei- ja Piirivalveamet / Fаcebook

26 ноября в Эстонии на пунктах пропуска с Россией начали работать пять пограничников из Украины, проинформировал в Fаcebook эстонский департамент полиции и пограничной охраны (РРА).

"На восточной границе Эстонии приступили к работе пять украинских пограничников, которые помогают местным коллегам со знанием Украины, делятся передовым опытом своей работы и, при необходимости, участвуют в проверке прибывающих", – говорится в сообщении.

В РРА отметили, что украинцы работают на пограничных переходах "Нарва" и "Лухамаа". Это самые крупные пограничные пункты между Эстонией и Россией.

"При необходимости эстонские коллеги могут использовать фоновые знания украинских пограничников об Украине. С помощью этих знаний будет понятнее, каким был путь прибывающих из Украины, куда они хотят двигаться дальше и как эстонское государство может им помочь", – объяснило эстонское ведомство.

Предполагается, что украинские пограничники помогут коллегам из Эстонии принимать решения о более быстром пересечении границы и необходимости предоставить помощь.

"Украинские коллеги сначала проработают в Эстонии месяц, после чего будет принято решение о продлении командировки. Расходы, связанные с их развертыванием, покрывает [агентство Евросоюза по охране внешних границ] Frontex", – подчеркнули в РРА.

https://www.facebook.com/politseijapiirivalveamet/posts/pfbid02DUgV7R9M6dSCW3WTJFhbT13YzbnacTEDmKAMDi2auCRqDQGDdPNsHGoQ8W47yPEDl

Эстонский портал ERR отмечает, что украинские пограничники прибыли в Эстонию при содействии Frontex.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Эстония, граница, пограничники, украинцы, Frontex, Евросоюз, проверки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
Режиссер, снявший комедию "Лопухи", раскритиковал Роднянского
Режиссер, снявший комедию "Лопухи", раскритиковал Роднянского
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука
"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (207643)
2
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (59249)
3
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева (55653)
4
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь" (35623)
5
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа (33938)
6
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (28172)
7
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ (19760)
8
Билык и Коляденко воссоединились ради поддержки ВСУ (16028)
 
 
 
 