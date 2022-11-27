В Эстонии на границе с Россией начали работать украинские пограничники

На службу в Эстонию украинцы прибыли при содействии Frontex, отмечает ERR Фото: Politsei- ja Piirivalveamet / Fаcebook

"На восточной границе Эстонии приступили к работе пять украинских пограничников, которые помогают местным коллегам со знанием Украины, делятся передовым опытом своей работы и, при необходимости, участвуют в проверке прибывающих", – говорится в сообщении.

В РРА отметили, что украинцы работают на пограничных переходах "Нарва" и "Лухамаа". Это самые крупные пограничные пункты между Эстонией и Россией.

"При необходимости эстонские коллеги могут использовать фоновые знания украинских пограничников об Украине. С помощью этих знаний будет понятнее, каким был путь прибывающих из Украины, куда они хотят двигаться дальше и как эстонское государство может им помочь", – объяснило эстонское ведомство.

Предполагается, что украинские пограничники помогут коллегам из Эстонии принимать решения о более быстром пересечении границы и необходимости предоставить помощь.

"Украинские коллеги сначала проработают в Эстонии месяц, после чего будет принято решение о продлении командировки. Расходы, связанные с их развертыванием, покрывает [агентство Евросоюза по охране внешних границ] Frontex", – подчеркнули в РРА.

Эстонский портал ERR отмечает, что украинские пограничники прибыли в Эстонию при содействии Frontex.