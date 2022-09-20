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Пограничники уничтожили группу диверсантов, пытавшихся переплыть Северский Донец

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Украинские пограничники ликвидировали российских диверсантов в Донецкой области
Украинские пограничники ликвидировали российских диверсантов в Донецкой области
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Одно из приграничных подразделений Государственной пограничной службы Украины, действующее на святогорском направлении (Донецкая область), уничтожило группу вражеских диверсантов, которые пытались переплыть реку Северский Донец и попасть в тыл украинских войск. Об этом 20 сентября сообщила в Telegram Госпогранслужба.

"Пограничники с помощью тепловизора обнаружили подготовку противника к преодолению водного препятствия. Когда лодка с четырьмя диверсантами на борту добралась до середины реки – открыли огонь", – рассказали пограничники.

По информации Госпогранслужбы, при обстреле плавсредство захватчиков опрокинулось – тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег.

Контекст:

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину правоохранители разоблачили около 100 диверсионно-разведывательных групп, задержано более 1,6 тыс. человек.

19 августа засада одного из пограничных подразделений, обороняющего рубеж по Северскому Донцу, обнаружила группу оккупантов. Захватчики попытались форсировать реку Северский Донец, чтобы удобнее было плыть, диверсанты сняли с себя всю форму и экипировку.

Теги: Украина, Донецкая область, Госпогранслужба, диверсанты, Северск, пограничники, Северский Донец, Святогорск, война России против Украины, вторжение России в Украину
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