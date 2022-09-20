Пограничники уничтожили группу диверсантов, пытавшихся переплыть Северский Донец

"Пограничники с помощью тепловизора обнаружили подготовку противника к преодолению водного препятствия. Когда лодка с четырьмя диверсантами на борту добралась до середины реки – открыли огонь", – рассказали пограничники.
По информации Госпогранслужбы, при обстреле плавсредство захватчиков опрокинулось – тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег.
За время полномасштабного вторжения РФ в Украину правоохранители разоблачили около 100 диверсионно-разведывательных групп, задержано более 1,6 тыс. человек.
19 августа засада одного из пограничных подразделений, обороняющего рубеж по Северскому Донцу, обнаружила группу оккупантов. Захватчики попытались форсировать реку Северский Донец, чтобы удобнее было плыть, диверсанты сняли с себя всю форму и экипировку.