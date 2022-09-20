Пограничники уничтожили группу диверсантов, пытавшихся переплыть Северский Донец

"Пограничники с помощью тепловизора обнаружили подготовку противника к преодолению водного препятствия. Когда лодка с четырьмя диверсантами на борту добралась до середины реки – открыли огонь", – рассказали пограничники.

По информации Госпогранслужбы, при обстреле плавсредство захватчиков опрокинулось – тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег.