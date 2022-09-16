Взяли вместе с одеялами. Пограничники задержали двоих нарушителей, которые пересекали государственную границу

Нарушителей пограничный отряд заметил на окраине села Луги. 19-летний и 28-летний жители села Ганычи Тячевского района пытались преодолеть заградительный забор. А чтобы легко перелезть через егозу (плетеная металлическая колючая проволока. – "ГОРДОН") мужчины взяли с собой одеяла, сообщают пограничники.

При задержании у них обнаружили упакованные в полиэтилен вещи: после преодоления заборы нарушители собирались преодолеть реку Тису, говорится в сообщении.

На задержанных мужчин составили админпротоколы, дела направили в суд. Им грозит штраф от 3400 до 8500 грн или административный арест на срок до 15 суток, разъясняет государственная пограничная служба Украины.