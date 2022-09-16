Взяли вместе с одеялами. Пограничники задержали двоих нарушителей, которые пересекали государственную границу

Нарушителей пограничный отряд заметил на окраине села Луги. 19-летний и 28-летний жители села Ганычи Тячевского района пытались преодолеть заградительный забор. А чтобы легко перелезть через егозу (плетеная металлическая колючая проволока. – "ГОРДОН") мужчины взяли с собой одеяла, сообщают пограничники.
При задержании у них обнаружили упакованные в полиэтилен вещи: после преодоления заборы нарушители собирались преодолеть реку Тису, говорится в сообщении.
На задержанных мужчин составили админпротоколы, дела направили в суд. Им грозит штраф от 3400 до 8500 грн или административный арест на срок до 15 суток, разъясняет государственная пограничная служба Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.
15 августа Верховная Рада Украины одобрила предложенное президентом Владимиром Зеленским продление военного положения на 90 суток – до 21 ноября.