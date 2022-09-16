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ПРОИСШЕСТВИЯ

Взяли вместе с одеялами. Пограничники задержали двоих нарушителей, которые пересекали государственную границу

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19-летний и 28-летний жители села Ганычи Тячевского района пытались преодолеть заградительный забор
19-летний и 28-летний жители села Ганычи Тячевского района пытались преодолеть заградительный забор
Фото: dpsu.gov.ua

В Закарпатье пограничники задержали двоих мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно попасть в Румынию. Об этом сообщает государственная пограничная служба Украины.

Нарушителей пограничный отряд заметил на окраине села Луги. 19-летний и 28-летний жители села Ганычи Тячевского района пытались преодолеть заградительный забор. А чтобы легко перелезть через егозу (плетеная металлическая колючая проволока. – "ГОРДОН") мужчины взяли с собой одеяла, сообщают пограничники.

При задержании у них обнаружили упакованные в полиэтилен вещи: после преодоления заборы нарушители собирались преодолеть реку Тису, говорится в сообщении. 

На задержанных мужчин составили админпротоколы, дела направили в суд. Им грозит штраф от 3400 до 8500 грн или административный арест на срок до 15 суток, разъясняет государственная пограничная служба Украины.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.

15 августа Верховная Рада Украины одобрила предложенное президентом Владимиром Зеленским продление военного положения на 90 суток – до 21 ноября.

Теги: Украина, Румыния, граница, пограничники, Закарпатская область, нарушители, нарушение
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