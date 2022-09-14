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Подвел парфюм: украинские пограничники задержали нарушителей границы

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Пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а лишь почувствовал стойкий запах парфюма
Пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а лишь почувствовал стойкий запах парфюма
Фото: dpsu.gov.ua

Двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу вблизи пункта пропуска "Железнодорожное", задержали пограничники Измаильского отряда, 13 сентября сообщил сайт Государственной пограничной службы Украины.

Пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а лишь почувствовал стойкий запах парфюма.

Задержанные мужчины призывного возраста объяснили, что в соседней Молдове якобы живет их родня. И так как законным способом попасть к ним сейчас они не могут, решили пойти в обход пунктов пропуска, сообщили в Госпогранслужбе.

В отношении задержанных составили протоколы о незаконном пересечении государственной границы Украины. Решение по делу примет Болградский суд Одесской области, заявили пограничники.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.

15 августа Верховная Рада Украины одобрила предложенное президентом Владимиром Зеленским продление военного положения на 90 суток – до 21 ноября.


Теги: Украина, Молдова, граница, пограничники, военное положение
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