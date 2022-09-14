Подвел парфюм: украинские пограничники задержали нарушителей границы

Пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а лишь почувствовал стойкий запах парфюма.
Задержанные мужчины призывного возраста объяснили, что в соседней Молдове якобы живет их родня. И так как законным способом попасть к ним сейчас они не могут, решили пойти в обход пунктов пропуска, сообщили в Госпогранслужбе.
В отношении задержанных составили протоколы о незаконном пересечении государственной границы Украины. Решение по делу примет Болградский суд Одесской области, заявили пограничники.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.
15 августа Верховная Рада Украины одобрила предложенное президентом Владимиром Зеленским продление военного положения на 90 суток – до 21 ноября.