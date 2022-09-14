Подвел парфюм: украинские пограничники задержали нарушителей границы

Пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а лишь почувствовал стойкий запах парфюма Фото: dpsu.gov.ua

Пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а лишь почувствовал стойкий запах парфюма.

Задержанные мужчины призывного возраста объяснили, что в соседней Молдове якобы живет их родня. И так как законным способом попасть к ним сейчас они не могут, решили пойти в обход пунктов пропуска, сообщили в Госпогранслужбе.

В отношении задержанных составили протоколы о незаконном пересечении государственной границы Украины. Решение по делу примет Болградский суд Одесской области, заявили пограничники.