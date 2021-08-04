Попавшего в шторм украинского рыбака спасли "в нескольких метрах" от границы Молдовы – Госпогранслужба Украины

Пограничники мобилизовали на поиск рыбака владельцев более устойчивых к стихии плавсредств, находившихся на лимане Фото: dpsu.gov.ua

"В Белгород-Днестровский пограничный отряд позвонил мужчина, который просил помощи. Вызывающий абонент сообщил, что вышел рыбачить на небольшой надувной лодке. Рыбак рассказал, что из-за ухудшения погодных условий он не может справиться с управлением плавсредством, его сносит в неизвестном направлении, местонахождение неизвестно", – говорится в сообщении.

Пограничники мобилизовали на поиск рыбака владельцев более устойчивых к стихии плавсредств, находившихся на лимане.

Благодаря оперативной работе сотрудников Госпогранслужбы мужчину на резиновой лодке обнаружили в нескольких метрах от границы с Молдовой.

По данным ведомства, рыбака занесло на расстояние около 1,5 км от того места, где он вышел на воду.

Мужчину доставили на берег, в результате инцидента он не пострадал.