Эстония передала Украине 11 автобусов с генераторами и энергооборудованием

"Еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием отправились из Эстонии в Украину, а именно в Житомир, Харьков, Бучу и Полтаву. Выражаем благодарность МИД Эстонии, Минкульту Украины и минэкономики Эстонии за гуманитарные гарантии для помощи украинскому народу", – написала она.

Контекст:

Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В начале ноября 17 стран ЕС заявили, что отправят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты.

23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.

США предоставили Украине $53 млн для срочной закупки энергетического оборудования, а Германия выделила €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов.

7 декабря стало известно, что Тайвань выделяет $1 млн на генераторы для Киева.

Около 300 генераторов до конца декабря передаст Украине Словакия.