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СНБО решил ввести санкции относительно деятелей УПЦ МП, Зеленский сразу утвердил это решение. Список

Указ Зеленский подписал 11 декабря
Указ Зеленский подписал 11 декабря
Фото: Офіс Президента України / Facebook

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против семи физических лиц, причастных к деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 декабря 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.

Это значит, что заседание СНБО, на котором было принято решение о санкциях, и подписание указа Зеленским об утверждении данного решения состоялись в один день.

В новый санкционный список Совета нацбезопасности и обороны попали:

  • митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко;
  • митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк;
  • настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко;
  • настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров;
  • митрополит Бориспольский и Броварский УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, член межсоборного присутствия Русской православной церкви Иван Паканыч (Антоний);
  • митрополит Черновицкий и Буковинский УПЦ МП, глава отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентин Егоренко (Мелетий);
  • архиепископ Константиновский, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев (Паисий).
Контекст:

1 декабря Зеленский рассказал о заседании СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.

В этот же день Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях.

3 декабря СБУ озвучила, кто из причастных к УПЦ МП попал в санкционный список СНБО.

УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В последние дни регулярно появляются сообщения о проверках украинских правоохранителей объектов УПЦ МП в разных регионах Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, РПЦ, религия, санкции, УПЦ МП, СНБО, церковь, указ, Владимир Зеленский, президент
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