СНБО решил ввести санкции относительно деятелей УПЦ МП, Зеленский сразу утвердил это решение. Список

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 декабря 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.
Это значит, что заседание СНБО, на котором было принято решение о санкциях, и подписание указа Зеленским об утверждении данного решения состоялись в один день.
В новый санкционный список Совета нацбезопасности и обороны попали:
1 декабря Зеленский рассказал о заседании СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.
В этот же день Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях.
3 декабря СБУ озвучила, кто из причастных к УПЦ МП попал в санкционный список СНБО.
УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
В последние дни регулярно появляются сообщения о проверках украинских правоохранителей объектов УПЦ МП в разных регионах Украины.