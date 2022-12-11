СНБО решил ввести санкции относительно деятелей УПЦ МП, Зеленский сразу утвердил это решение. Список

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 декабря 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.

Это значит, что заседание СНБО, на котором было принято решение о санкциях, и подписание указа Зеленским об утверждении данного решения состоялись в один день.

В новый санкционный список Совета нацбезопасности и обороны попали: