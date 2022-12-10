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Комитет Рады поддержал законопроект о запрете РПЦ в Украине. Его глава заявил, что он не касается УПЦ МП или "любой другой религиозной организации"

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Комитет Рады рекомендовал парламенту принять пакет законопроектов в первом чтении, отметила нардеп Кравчук
Комитет Рады рекомендовал парламенту принять пакет законопроектов в первом чтении, отметила нардеп Кравчук
Фото: depositphotos.com

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики единогласно поддержал "три важных законопроекта, касающихся московской церкви в Украине".

Об этом 9 декабря в Facebook сообщил член комитета, нардеп от "Евросолидарности" Николай Княжицкий.

В частности, №8221 – о запрете Русской православной церкви (РПЦ) и подчиненных ей структур в Украине, №8012 – обращение Верховной Рады к Кабмину о передаче в безвозмездное пользование комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры и Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ), [проект постановления] №8262 – об "упрощении перехода из так называемой УПЦ в ПЦУ", отметил Княжицкий.

https://www.facebook.com/MykolaKniazhytsky/posts/pfbid02RvMD5eJo2xmZuuMMosoFV6vPYCxDkPnvE8rXg3vaRLVFMb5hvn8hq2gBuwkLrqyxl

Комитет Рады рекомендовал парламенту принять пакет законопроектов в первом чтении, рассказала в комментарии "Интерфакс-Украина" его замглавы, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, законопроект №8221 устанавливает запрет деятельности РПЦ на территории Украины, а также религиозных организаций, которые непосредственно или как составные части другой религиозной организации входят в структуру РПЦ, религиозных центров, входящих в состав или признающих подчинение в канонических, организационных, других вопросах РПЦ.

Другой документ, №8262, как указала Кравчук, регулирует процедуры изменения подчиненности и внесения изменений в устав религиозной организации, передачи государственного или коммунального имущества в безвозмездное пользование или заем религиозной организации. В то же время вводится запрет передавать такое имущество в аренду, безвозмездное пользование или заем религиозной организации, связанной с РПЦ.

Комментируя проект постановления №8012, Кравчук подчеркнула, что "использование церкви и чувств верующих для формирования пятой колонны в Украине, распространения вражеской пропаганды, пособия военным преступникам и незаконного хранения оружия должно прекратиться".

Одобренный профильным комитетом Рады законопроект о запрете деятельности РПЦ "никакой украинской церкви или религиозной организации, которая не подчиняется какой-либо религиозной организации государства-террориста и агрессора, не касается", написал в Facebook его глава, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

Он призвал "граждан и нардепов" не распространять "ложную информацию о запрете УПЦ [МП] или любой другой религиозной организации".

"По глубокому убеждению большинства членов комитета, сегодня в Украине нет церкви или религиозной организации, которая была бы частью религиозных институтов государства-оккупанта и убийцы или руководствовалась бы оттуда – то есть таких просто не существует, – отметил Потураев. – Мы уверены, что любая украинская церковь или религиозная организация легко подтвердит этот факт соответствующими официальными документами".

Комментируя обнаружение СБУ во время обысков "в определенных религиозных учреждениях многочисленных образцов подрывных и антиукраинских материалов", нардеп подчеркнул, что это "ни в коем случае не свидетельствует об измене или коллаборационизме со стороны этих религиозных институтов".

"Мы надеемся, что ответственные сотрудники и служители этих институций просто не успели своевременно ознакомиться с содержанием этой пропаганды "русского мира" и передать контрольные образцы в СБУ, а лишние экземпляры – в пункты приема вторичного сырья с последующей переработкой в пользу ВСУ", – резюмировал Потураев.

https://www.facebook.com/nikita.poturaev/posts/pfbid02rXwh6vCigYrHPwXwbr4CCxMVSThte52HpZkrecpcYzMW432Axh3CZ4Kswowf5YQEl

Контекст:

В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в Ровенской и Черновицкой областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского". Кроме того, СБУ выявила на объектах УПЦ МП паспорта РФ и флаг "Новороссии".

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

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