Комитет Рады поддержал законопроект о запрете РПЦ в Украине. Его глава заявил, что он не касается УПЦ МП или "любой другой религиозной организации"

Об этом 9 декабря в Facebook сообщил член комитета, нардеп от "Евросолидарности" Николай Княжицкий.

В частности, №8221 – о запрете Русской православной церкви (РПЦ) и подчиненных ей структур в Украине, №8012 – обращение Верховной Рады к Кабмину о передаче в безвозмездное пользование комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры и Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ), [проект постановления] №8262 – об "упрощении перехода из так называемой УПЦ в ПЦУ", отметил Княжицкий.

Комитет Рады рекомендовал парламенту принять пакет законопроектов в первом чтении, рассказала в комментарии "Интерфакс-Украина" его замглавы, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, законопроект №8221 устанавливает запрет деятельности РПЦ на территории Украины, а также религиозных организаций, которые непосредственно или как составные части другой религиозной организации входят в структуру РПЦ, религиозных центров, входящих в состав или признающих подчинение в канонических, организационных, других вопросах РПЦ.

Другой документ, №8262, как указала Кравчук, регулирует процедуры изменения подчиненности и внесения изменений в устав религиозной организации, передачи государственного или коммунального имущества в безвозмездное пользование или заем религиозной организации. В то же время вводится запрет передавать такое имущество в аренду, безвозмездное пользование или заем религиозной организации, связанной с РПЦ.

Комментируя проект постановления №8012, Кравчук подчеркнула, что "использование церкви и чувств верующих для формирования пятой колонны в Украине, распространения вражеской пропаганды, пособия военным преступникам и незаконного хранения оружия должно прекратиться".

Одобренный профильным комитетом Рады законопроект о запрете деятельности РПЦ "никакой украинской церкви или религиозной организации, которая не подчиняется какой-либо религиозной организации государства-террориста и агрессора, не касается", написал в Facebook его глава, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

Он призвал "граждан и нардепов" не распространять "ложную информацию о запрете УПЦ [МП] или любой другой религиозной организации".

"По глубокому убеждению большинства членов комитета, сегодня в Украине нет церкви или религиозной организации, которая была бы частью религиозных институтов государства-оккупанта и убийцы или руководствовалась бы оттуда – то есть таких просто не существует, – отметил Потураев. – Мы уверены, что любая украинская церковь или религиозная организация легко подтвердит этот факт соответствующими официальными документами".

Комментируя обнаружение СБУ во время обысков "в определенных религиозных учреждениях многочисленных образцов подрывных и антиукраинских материалов", нардеп подчеркнул, что это "ни в коем случае не свидетельствует об измене или коллаборационизме со стороны этих религиозных институтов".

"Мы надеемся, что ответственные сотрудники и служители этих институций просто не успели своевременно ознакомиться с содержанием этой пропаганды "русского мира" и передать контрольные образцы в СБУ, а лишние экземпляры – в пункты приема вторичного сырья с последующей переработкой в пользу ВСУ", – резюмировал Потураев.