Паспорта РФ, ворованные иконы и флаг "Новороссии". СБУ показала результаты обысков в епархиях УПЦ МП

Сотрудники СБУ установили, что во время захвата Херсона местный архимандрит, настоятель Успенского собора, присутствовал в Кремлевском зале во время объявления аннексии четырех украинских регионов.

За несколько дней до освобождения города священник в сопровождении российских захватчиков скрылся во временно оккупированных районах юга Украины, добавили в ведомстве.

На территории собора сотрудники СБУ обнаружили коллекцию икон, похищенных россиянами из здания почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона. Также найдены пропуска на имя "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" и российские паспорта местных священников. Причем они получили их в этом году во время оккупации Херсона россиянами.

Фото: ssu.gov.ua

Кроме этого, в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре в Черкасской области обнаружен флаг так называемой "Новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов.

Фото: ssu.gov.ua

А на территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и скита в Житомирской области СБУ разоблачила бывших уголовников, поддерживающих связь с абонентами России. Эти контакты проверяет СБУ.

В еще одном монастыре Житомирской области обнаружили лицо, которое с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропавшее.

При осмотре помещений Свято-Николаевского Нилецкого монастыря найдены тексты молитв за страну-агрессора и российские "учебники", в которых восхваляют кремлевский режим.