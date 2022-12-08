Паспорта РФ, ворованные иконы и флаг "Новороссии". СБУ показала результаты обысков в епархиях УПЦ МП

Сотрудники СБУ установили, что во время захвата Херсона местный архимандрит, настоятель Успенского собора, присутствовал в Кремлевском зале во время объявления аннексии четырех украинских регионов.
За несколько дней до освобождения города священник в сопровождении российских захватчиков скрылся во временно оккупированных районах юга Украины, добавили в ведомстве.
На территории собора сотрудники СБУ обнаружили коллекцию икон, похищенных россиянами из здания почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона. Также найдены пропуска на имя "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" и российские паспорта местных священников. Причем они получили их в этом году во время оккупации Херсона россиянами.
Кроме этого, в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре в Черкасской области обнаружен флаг так называемой "Новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов.
А на территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и скита в Житомирской области СБУ разоблачила бывших уголовников, поддерживающих связь с абонентами России. Эти контакты проверяет СБУ.
В еще одном монастыре Житомирской области обнаружили лицо, которое с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропавшее.
При осмотре помещений Свято-Николаевского Нилецкого монастыря найдены тексты молитв за страну-агрессора и российские "учебники", в которых восхваляют кремлевский режим.
УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство.
После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", и крупные суммы денег наличными) и ряде епархий УПЦ МП.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.