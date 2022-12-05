СБУ проводит проверку в двух епархиях УПЦ МП Полтавской области

В релизе сказано, что контрразведывательные мероприятия сотрудники спецслужбы проводят в Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии.

Речь об осмотре помещений. СБУ проводит его совместно с полицией "в рамках системной работы по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб" в Украине.

"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе, чтобы исключить возможность использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и для защиты населения от провокаций и террористических актов. При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению. Все действия совершаются в рамках действующего законодательства", – добавили авторы релиза.

В СБУ подчеркивают, что действуют исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также относятся "с уважением к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения".