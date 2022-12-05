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СБУ проводит проверку в двух епархиях УПЦ МП Полтавской области

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СБУ проводит проверки в монастыре и епархиальном управлении
СБУ проводит проверки в монастыре и епархиальном управлении
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины 5 декабря проводят проверку на объектах двух епархий Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом пресс-центр СБУ проинформировал в Facebook.

В релизе сказано, что контрразведывательные мероприятия сотрудники спецслужбы проводят в Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии. 

Речь об осмотре помещений. СБУ проводит его совместно с полицией "в рамках системной работы по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб" в Украине.

"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе, чтобы исключить возможность использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и для защиты населения от провокаций и террористических актов. При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению. Все действия совершаются в рамках действующего законодательства", – добавили авторы релиза. 

В СБУ подчеркивают, что действуют исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также относятся "с уважением к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения". 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0E9EnVmW4Ui3GqfdSNScbAxsRiWrHCEerfpjP1EAuFami2Gy8LbMkzsuMRpjwKPUbl

Контекст:

ПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки-Руси". СБУ открыла уголовное производство.

После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными) и ряде епархий УПЦ МП.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, РПЦ, религия, УПЦ МП, Кременчуг, церковь, Полтавская область, Миргород, спецслужбы, проверки
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