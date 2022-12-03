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ОБЩЕСТВО

СМИ сообщили, что СБУ во время проверки в епархии УПЦ МП нашла ноутбук с детской порнографией

СБУ проводила проверку в этой епархии на прошлой неделе
СБУ проводила проверку в этой епархии на прошлой неделе
Фото: ssu.gov.ua

Во время проверки в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Служба безопасности Украины обнаружила ноутбук с детской порнографией и 30 ноября по этому факту внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Об этом, ссылаясь на свои источники, написало 3 декабря издание LB.ua. По информации СМИ, ноутбук нашли во время проверки в одном из помещений епархиального управления. 

Расследование начали в отношении неустановленных лиц, в действиях которых есть признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 301-1 Уголовного кодекса (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение).

Шеф-редактор издания Соня Кошкина заявила в Telegram, что ноутбук нашли во время проверки у руководителя Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополита Мелетия (Егоренко) и секретаря епархии – архимандрита Никиты (Сторожука).

По предварительным выводам, порнография была "не из интернета скачана, а отснята собственными силами", написала журналист. 

Она добавила, что Никиту завтра будут рукополагать на епископа и делать это будет, возможно, глава УПЦ МП Онуфрий.

Контекст:

О проверке в этой епархии пресс-центр СБУ сообщал 25 ноября. Официально спецслужба информировала, что нашла в епархии документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, а на компьютерах руководства епархии обнаружили "фотокопии удостоверений рашистов, участвовавших в боевых действиях против украинских войск".

СМИ заявили после проверки, что архимандрита Никиту во время проверки застали "в момент физической близости" с несовершеннолетним хористом. LB.ua опубликовало фото певчего, стоящего у стены с поднятыми руками в одном белье. Издание "Ґрунт" позднее обнародовало аналогичное фото и самого архимандрита.

Никита заявил на следующий день, что представители СБУ якобы заставили во время проверки всех сотрудников раздеться и сфотографировали. "Слава богу, выстрелов не прозвучало, хотя такие угрозы были", – утверждал он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, порнография, УПЦ МП, Онуфрий, компьютеры, дети, расследование, Соня Кошкина, уголовное производство, Служба безопасности Украины
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