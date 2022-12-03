СМИ сообщили, что СБУ во время проверки в епархии УПЦ МП нашла ноутбук с детской порнографией

СБУ проводила проверку в этой епархии на прошлой неделе Фото: ssu.gov.ua

Об этом, ссылаясь на свои источники, написало 3 декабря издание LB.ua. По информации СМИ, ноутбук нашли во время проверки в одном из помещений епархиального управления.

Расследование начали в отношении неустановленных лиц, в действиях которых есть признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 301-1 Уголовного кодекса (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение).

Шеф-редактор издания Соня Кошкина заявила в Telegram, что ноутбук нашли во время проверки у руководителя Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополита Мелетия (Егоренко) и секретаря епархии – архимандрита Никиты (Сторожука).

По предварительным выводам, порнография была "не из интернета скачана, а отснята собственными силами", написала журналист.

Она добавила, что Никиту завтра будут рукополагать на епископа и делать это будет, возможно, глава УПЦ МП Онуфрий.