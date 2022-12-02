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В Полтавской области 12-летняя девочка "выставила на продажу" младенца за 1 тыс. грн – полиция

В полиции заявили, что "раскаяние не освобождает от профилактического учета", и хотят "принять необходимые правовые решения"
В полиции заявили, что "раскаяние не освобождает от профилактического учета", и хотят "принять необходимые правовые решения"
Фото: npu.gov.ua

В интернете появилось объявление о продаже трехмесячного младенца, полиция нашла "продавца". Об этом заявил пресс-центр Нацполиции Полтавской области 30 ноября.

"Продам ребенка (три месяца) за 1 тыс. грн", – такое объявление появилось на днях на одной из популярных веб-платформ. Его прочитала интернет-пользовательница и отправила скриншот в Facebook Messenger полиции Полтавской области с просьбой проверить информацию "для безопасности малыша", – говорится в сообщении. 

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Полицейские начали искать автора объявления, за несколько часов выяснили его фамилию и пришли домой.

"Продавцом оказалась… 12-летняя жительница Миргородского района. Девочка призналась: "Объявление выставила по приколу, чтобы узнать реакцию людей", – рассказали в полиции.

Правоохранители отметили, что о проделке автор объявления искренне пожалела. 

"Однако раскаяние не освобождает от профилактического учета. В настоящее время работники ювенальной превенции изучают условия, в которых воспитывается ребенок, и психологический климат в семье для принятия необходимых правовых решений", – заявили в полиции. 

Правоохранители поблагодарили гражданку, которая обратила внимание полиции на возможную угрозу, хоть объявление и оказалось фиктивным. 

Есть ли в семье у 12-летней девочки младенец, которого она гипотетически могла бы попытаться "продать", в полиции не уточнили. 

Теги: интернет, полиция, Полтавская область, дети, подростки, Нацполиция, ребенок, продажа
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