"Этот талант нужно развивать". Мозговая показала рисунок свой семилетней дочери

"Солик рисует", – написала она.

На рисунке дочь продюсера изобразила сидящих на ветке во время снегопада двух птиц.

"Этот талант нужно развивать", – восхитились в сети.

Мозговая отметила, что Соломия посещает художественную школу.

Контекст:

Соломия (2015) – единственный общий ребенок Мозговой и ее мужа, украинского певца David Axelrod. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.

David Axelrod и Мозговая познакомились в декабре 2005 года. По словам Мозговой, после знакомства они несколько раз расходились и сходились, а в январе 2015 года стали мужем и женой. В феврале 2015-го у пары родилась дочь.

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

Муж Мозговой, певец David Axelrod, вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными.