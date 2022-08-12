Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"

"Собственноручно сделанный хлеб, мамины люкс-помидорки, немного морской соли и фермерское оливковое масло из Греции. Самый вкусный в мире ужин", – написала она.

Пост Мозговая сопроводил снимком хлеба, испеченного самостоятельно.

Контекст:

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

Муж Мозговой, певец David Axelrod, вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными.