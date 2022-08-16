Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2022
 
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"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни

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Мозговая: Сейчас смотрю на себя и понимаю, что я сильная&hellip;
Мозговая: Сейчас смотрю на себя и понимаю, что я сильная…
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 15 августа в Facebook показала фото, сделанное через полгода после смерти своего отца, композитора Николая Мозгового.

"Просматривала старые фотографии, натолкнулась на эту, и перед глазами как кинолента пролетела. Шесть месяцев как ушел папа. Начало 2011 года. Земля ушла из-под ног, и никакого понимания, что делать и как жить дальше, не было. Все в каком-то мраке, тумане и тьме. Я была в отчаянии и обвиняла весь мир и, конечно же себя, что не уберегла", – написала она.

Мозговая охарактеризовала свое нынешнее состояние.

"Сейчас смотрю на себя и понимаю, что я сильная… Шансы выпрыгнуть из того состояния были мизерные, оттолкнуться от дна и постепенно подниматься вверх было невероятно сложно. Но я это сделала. Сейчас я люблю себя, свое состояние, свое мировосприятие. Моя жизнь наполнена светом и, да, почувствовать свет возможно только когда постиг, что такое тьма. Спасибо творцу и людям, которые не предали и были рядом", – заявила она.

Продюсер подчеркнула, что жизнь сложна и полна испытаний, но именно они "дают то, что не купишь за деньги и не прочтешь в книгах".

"Они дают опыт, мудрость, силу. Они и есть путь к свету. И, главное, не останавливаться на достигнутом. Совершенство – понятия относительное, и потому путь бесконечен", – написала она.

Мозговая добавила, что много раз видела свой архивный снимок, которым поделилась в сети, но "только сегодня заметила что в глазах стоят слезы".

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/pfbid02LKvtaR1z83UrdNBzZee9oC8NJMphT5Vu9fSC4gjrRwVEzzzKMLoBhcyrSjkxrWzfl

Контекст:

Николай Мозговой родился 1 сентября 1947 в селе Сарнов Хмельницкой области. Окончил Черновицкое музыкальное училище и Киевскую государственную консерваторию имени Чайковского. Начинал музыкальную карьеру в ВИА "Беркут", а во второй половине 1970-х был приглашен в Киевский мюзик-холл.

Известность пришла к молодому композитору в 1979 году, когда София Ротару исполнила его песню "Рідний край". В середине 1980-х начал сольную карьеру вместе с собственноручно созданной аккомпанирующей группой "Вересень". В то время был одним из самых оплачиваемых певцов в Украине. С 1991 года прекратил концертную деятельность и занимался менеджментом в сфере шоу-бизнеса.

В 1994-м Мозговой попал в ДТП и долго восстанавливался после перелома позвоночника. Умер 30 июля 2010 года от остановки сердца. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Теги: смерть, Николай Мозговой, композитор, Алена Мозговая, фото, продюсер
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