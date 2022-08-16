"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни

Мозговая: Сейчас смотрю на себя и понимаю, что я сильная… Фото: Олена Мозгова / Facebook

"Просматривала старые фотографии, натолкнулась на эту, и перед глазами как кинолента пролетела. Шесть месяцев как ушел папа. Начало 2011 года. Земля ушла из-под ног, и никакого понимания, что делать и как жить дальше, не было. Все в каком-то мраке, тумане и тьме. Я была в отчаянии и обвиняла весь мир и, конечно же себя, что не уберегла", – написала она.

Мозговая охарактеризовала свое нынешнее состояние.

"Сейчас смотрю на себя и понимаю, что я сильная… Шансы выпрыгнуть из того состояния были мизерные, оттолкнуться от дна и постепенно подниматься вверх было невероятно сложно. Но я это сделала. Сейчас я люблю себя, свое состояние, свое мировосприятие. Моя жизнь наполнена светом и, да, почувствовать свет возможно только когда постиг, что такое тьма. Спасибо творцу и людям, которые не предали и были рядом", – заявила она.

Продюсер подчеркнула, что жизнь сложна и полна испытаний, но именно они "дают то, что не купишь за деньги и не прочтешь в книгах".

"Они дают опыт, мудрость, силу. Они и есть путь к свету. И, главное, не останавливаться на достигнутом. Совершенство – понятия относительное, и потому путь бесконечен", – написала она.

Мозговая добавила, что много раз видела свой архивный снимок, которым поделилась в сети, но "только сегодня заметила что в глазах стоят слезы".