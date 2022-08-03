"Боже, не смешите мои седые волосы". 48-летняя Мозговая по запросу подписчиков показала, как выглядит без фотошопа

"А без фильтров и фотошопа слабо фото показать? Боже, не смешите мои седые волосы. Конечно, не слабо! Вот, держите, без фильтров, фотошопа и любых редакторов", – написала она.

Мозговая позировала в венке и джинсовой куртке.

Контекст:

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

Муж Мозговой, певец David Axelrod, вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными.