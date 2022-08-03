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03 августа, 2022
 
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"Боже, не смешите мои седые волосы". 48-летняя Мозговая по запросу подписчиков показала, как выглядит без фотошопа

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Мозговая: Держите фото без фильтров, фотошопа и любых редакторов
Мозговая: Держите фото без фильтров, фотошопа и любых редакторов
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер, 48-летняя Алена Мозговая 3 августа опубликовала в Facebook селфи-снимок, продемонстрировав, как выглядит в реальной жизни.

"А без фильтров и фотошопа слабо фото показать? Боже, не смешите мои седые волосы. Конечно, не слабо! Вот, держите, без фильтров, фотошопа и любых редакторов", – написала она.

Мозговая позировала в венке и джинсовой куртке.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/2194688037366288

Контекст:

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

Муж Мозговой, певец David Axelrod, вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными.

Теги: Алена Мозговая, селфи, фото, продюсер
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