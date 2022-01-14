47-летняя Мозговая показала, как они с 38-летним мужем выглядели 16 лет назад

"16 лет назад. Oh, my God", – написала она.

"Но сейчас вы даже лучше выглядите. David – брутальнее, а вы – стройнее и моложе", – отреагировали подписчики.

Контекст:

Мозговая и David Axelrod (ранее – Владимир Ткаченко) поженились в 2015 году. В том же году у пары родилась дочь Соломия.

У Мозговой есть также две дочери от других отношений. Отцом старшей дочери Зои является второй муж Мозговой Дмитрий. Они жили в гражданском браке. Дочери Мозговой Зое было четыре года, когда ее отец погиб.

Отцом средней дочери Евгении (1999) является украинский певец Александр Пономарев.

Первым мужем Мозговой был украинский хоккеист Валентин Олецкий. В браке с ним она прожила шесть месяцев. Общих детей у них нет.