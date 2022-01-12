"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь

"Моя уже взрослая, но для меня всегда маленькая доченька", – подписала фотографии 47-летняя Мозговая.

Контекст:

Алена Мозговая родилась в 1974 году. Ее отец – украинский певец Николай Мозговой. Он умер в 2010 году. Похоронен на Байковом кладбище. Мать Виолетта Мозговая работала режиссером-постановщиком.

У Мозговой, кроме Зои, есть еще две дочери. Отцом средней дочери Евгении (1999) является украинский певец Александр Пономарев, а младшую Соломию (2015) она родила в браке с украинским певцом David Axelrod (ранее – Владимир Ткаченко).