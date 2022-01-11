"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг

Мзговая: Быть или не быть в форме – это не удел, это ваш выбор Фото: Olena Mozgova / Facebook

Мозговая отметила, что на первом снимке запечатлена в весе 85 кг, а на втором ее вес уже снизился до 63 кг.

"Что сказать? 85 на мои 162 см [роста] – это точно многовато, работы над собой за год я провела много. И моя поломанная нога, и позвоночник первые сказали мне спасибо за минус 22 кг. Быть или не быть в форме – это не удел, это ваш выбор. Все остальное просто отговорки. По себе знаю", – написала 47-летняя Мозговая.