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27 мая, 2022
 
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Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы

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Мозговая: О настоящем
Мозговая: О настоящем
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 27 мая в Instagram опубликовала свежее селфи.

Продюсер позировала с красной помадой, прикрыв глаза. Для фото она надела топ на тонких бретелях. Пост она сопроводила стихотворением украинской поэтессы Лины Котенко, творчество которой является классикой современной украинской литературы.

"О настоящем.

Коли я буду навіть сивою,
і життя моє піде мрякою,
а для тебе буду красивою,
а для когось, може, й ніякою.
А для когось лихою, впертою,
ще для когось відьмою, коброю.
А між іншим, якщо відверто,
то була я дурною і доброю.
Безборонною, несинхронною
ні з теоріями, ні з практиками.
і боліла в мене іронія
всіма ліктиками й галактиками.
І не знало міщанське кодло,
коли я захлиналась лихом,
що душа між люди виходила,
забинтована білим сміхом.
І в житті, як на полі мінному,
я просила в цьому сторіччі
хоч би той магазинний мінімум:
– Люди, будьте взаємно ввічливі! –
і якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
– Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!", – написала Мозговая.

Контекст:

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она занимается волонтерской деятельностью, готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

Теги: Алена Мозговая, селфи, фото, продюсер, макияж
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