Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы

Продюсер позировала с красной помадой, прикрыв глаза. Для фото она надела топ на тонких бретелях. Пост она сопроводила стихотворением украинской поэтессы Лины Котенко, творчество которой является классикой современной украинской литературы.

"О настоящем.

Коли я буду навіть сивою,

і життя моє піде мрякою,

а для тебе буду красивою,

а для когось, може, й ніякою.

А для когось лихою, впертою,

ще для когось відьмою, коброю.

А між іншим, якщо відверто,

то була я дурною і доброю.

Безборонною, несинхронною

ні з теоріями, ні з практиками.

і боліла в мене іронія

всіма ліктиками й галактиками.

І не знало міщанське кодло,

коли я захлиналась лихом,

що душа між люди виходила,

забинтована білим сміхом.

І в житті, як на полі мінному,

я просила в цьому сторіччі

хоч би той магазинний мінімум:

– Люди, будьте взаємно ввічливі! –

і якби на те моя воля,

написала б я скрізь курсивами:

– Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно красивими!", – написала Мозговая.