"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции

"У кого так?" – спросила она.

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"Классика военного положения ногтей", – прокомментировала подписчица charms_ukraina.

"Теперешняя классика. У меня тоже", – ответила romanchyk.katya.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности коллектива. Каминская дебютировала как сольная певица.

После нападения РФ на Украину она эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.

Певица осудила пользователей сети, критикующих ее за использование русского языка и эвакуацию за границу во время войны России против Украины.