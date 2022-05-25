Бульвар Шоубиз
 
25 мая, 2022
 
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"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции

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Каминская: У кого так?
Каминская: У кого так?
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская, временно переехавшая в Нидерланды, 22 мая в Instagram опубликовала фото своей руки с содранным лаком на ногтях.

"У кого так?" – спросила она.

"Классика военного положения ногтей", – прокомментировала подписчица charms_ukraina.

"Теперешняя классика. У меня тоже", – ответила romanchyk.katya.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности коллектива. Каминская дебютировала как сольная певица.

После нападения РФ на Украину она эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.

Певица осудила пользователей сети, критикующих ее за использование русского языка и эвакуацию за границу во время войны России против Украины.

Теги: Украина, эмиграция, Слава Каминская, Слава, певица, фото, маникюр
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