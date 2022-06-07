"Ты начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь". Мозговая поделилась рассуждениями о страхе

"В какой-то момент ты перестаешь бояться. Ты начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь… Только тогда, когда перестаешь бояться... холода, жары, обиды, гнева, потерь, осуждения, сплетен, критиканства, идиотов, разлук, неудач, проигрышей, одиночества, измены и даже смерти..." – написала она.

Контекст:

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

Муж Мозговой, певец David Axelrod, вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.