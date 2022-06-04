"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение

По словам Мозговой, изображение символизирует цветущую Украину, которая всегда готова к защите.
"Цветы и трезубец с мечом – это именно то, что чувствовала и очень хотела, это то, о чем я мечтаю! И так будет! Победа, восстановление и со временем цветущая, счастливая, сильная и непобедимая Украина", – написала Мозговая.
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Ранее татуировка на руке Мозговой выглядела так.
После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитников Украины.