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04 июня, 2022
 
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"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение

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Мозговая призналась, что мечтает о победе, восстановлении, а со временем о цветущей Украине
Мозговая призналась, что мечтает о победе, восстановлении, а со временем – о цветущей Украине
Фото: Olena Mozgova / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 4 июня в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена ее рука с цветной татуировкой в виде трезубца на фоне цветов.

По словам Мозговой, изображение символизирует цветущую Украину, которая всегда готова к защите.

"Цветы и трезубец с мечом  это именно то, что чувствовала и очень хотела, это то, о чем я мечтаю! И так будет! Победа, восстановление и со временем цветущая, счастливая, сильная и непобедимая Украина", – написала Мозговая.

Ранее татуировка на руке Мозговой выглядела так.

Фото: Olena Mozgova / Facebook
Фото: Olena Mozgova / Facebook

Контекст:

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитников Украины.

Теги: Украина, трезубец, цветы, Алена Мозговая, татуировка, продюсер
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