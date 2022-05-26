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26 мая, 2022
 
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Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца

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Мозговая после нападения РФ на Украину остается в Киеве
Мозговая после нападения РФ на Украину остается в Киеве
Фото: Olena Mozgova / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 26 мая опубликовала в Instagram селфи, на котором запечатлена вместе со своей дочерью Соломией.

"Селфи? Почему бы и нет?" – подписала она публикацию. 

Во время съемки Мозговая позировала в кепке цвета хаки с украинским флагом, демонстрируя в кадре патриотическое тату на руке в виде трезубца на фоне цветов. 

Контекст:

Мозговая родила Соломию 26 февраля 2015 года.  С ее отцом, украинским артистом David Axelrod Мозговая познакомились в декабре 2005 года, а в январе 2015 года они поженились.

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитников Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.

Теги: трезубец, Алена Мозговая, тату
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