Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца

"Селфи? Почему бы и нет?" – подписала она публикацию.

Во время съемки Мозговая позировала в кепке цвета хаки с украинским флагом, демонстрируя в кадре патриотическое тату на руке в виде трезубца на фоне цветов.

Контекст:

Мозговая родила Соломию 26 февраля 2015 года. С ее отцом, украинским артистом David Axelrod Мозговая познакомились в декабре 2005 года, а в январе 2015 года они поженились.

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитников Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.