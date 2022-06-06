"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике

"Родная тетя мамы Нина. Во время Второй мировой войны ее забрали в Германию для принудительных работ. Там она познакомилась с поляком по имени Болик, и после освобождения они сели на корабль и приплыли… в Канаду, где и остались навсегда", – рассказала продюсер.
Она отметила, что уровень жизни в Канаде позволял ее родственнице "выглядеть, как кинозвезда, будучи простой работницей на фабрике".
"Совок убивал не только свободу! Он убивал женственность! Женщина в сапогах с каким-то платком на голове и с кувалдой или веслом – вот образ, который культивировал Совок. А в реальности – натруженные руки, серая одежда, вечная погоня за всем, начиная от туалетной бумаги и заканчивая телевизорами, которые были признаком роскоши. Страна вечнозеленых помидоров и бесконечных очередей. О чем грустят те совкодрочеры, понять трудно", – написала она.
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После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.
Муж Мозговой, певец David Axelrod, вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.