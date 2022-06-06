"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике

"Родная тетя мамы Нина. Во время Второй мировой войны ее забрали в Германию для принудительных работ. Там она познакомилась с поляком по имени Болик, и после освобождения они сели на корабль и приплыли… в Канаду, где и остались навсегда", – рассказала продюсер.

Она отметила, что уровень жизни в Канаде позволял ее родственнице "выглядеть, как кинозвезда, будучи простой работницей на фабрике".

"Совок убивал не только свободу! Он убивал женственность! Женщина в сапогах с каким-то платком на голове и с кувалдой или веслом – вот образ, который культивировал Совок. А в реальности – натруженные руки, серая одежда, вечная погоня за всем, начиная от туалетной бумаги и заканчивая телевизорами, которые были признаком роскоши. Страна вечнозеленых помидоров и бесконечных очередей. О чем грустят те совкодрочеры, понять трудно", – написала она.