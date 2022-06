Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач

"Мы опустошены новостью о том, что Алек Джон Сач ушел из жизни… Как основатель Bon Jovi, Алек был неотъемлемой частью при создании группы. Честно говоря, мы нашли путь к друг другу через него. Алек всегда был необузданным и полным жизни. Нам будет его очень не хватать", – говорится в заявлении коллектива.

О причинах смерти музыканта не сообщается.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR

Контекст:

Алек Джон Сач играл в Bon Jovi с 1983-го по 1994 год. При его участии коллектив записал первые пять альбомов, включая Slippery When Wet (1986), New Jersey (1988), Keep the Faith (1992).