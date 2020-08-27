Бульвар Шоубиз
 
27 августа, 2020
 
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Do What You Can. Вышел клип Bon Jovi об адаптации к условиям карантина. Видео

Американская группа Bon Jovi на своем YouTube-канале презентовала клип на композицию Do What You Can, написанную во время карантина в связи с пандемией коронавируса. В ролике фронтмен группы Джон Бон Джови гуляет по пустынному Нью-Йорку, который медленно возвращается к активной жизни. Герои клипа – люди, пытающиеся вести обычную жизнь на карантине. Они здороваются через стекло, занимаются спортом на расстоянии, гуляют и отмечают праздники в защитных масках. Трек Do What You Can войдет в пятнадцатый студийный альбом коллектива – "Bon Jovi: 2020". его релиз назначен на 2 октября.

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Бон Джови в ролике прогулялся по пустынному Нью-Йорку, который медленно возвращается к активной жизни
Бон Джови в ролике прогулялся по пустынному Нью-Йорку, который медленно возвращается к активной жизни
Скриншот: Bon Jovi / YouTube

видео

Видео: Bon Jovi / YouTube
Теги: карантин, видео, клип, Bon Jovi, пандемия, коронавирус
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