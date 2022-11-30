"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото

На фото он запечатлен с оружием и в наушниках.
"Когда началась большая война, мой 15-летний сын Егор сказал, что хочет учиться защищать Украину и меня с Любой. Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются вместе с ним. Горжусь безгранично", – подписала фото Евгения Кулеба.
В браке у Дмитрия и Евгении Кулебы родилось двое детей: сын Егора (2006) и дочь Любовь (2011).
В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".