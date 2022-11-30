"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото

Кулеба – отец двоих детей. Кроме сына у него есть дочь Фото: dmytro_kuleba / Instagram

На фото он запечатлен с оружием и в наушниках.

"Когда началась большая война, мой 15-летний сын Егор сказал, что хочет учиться защищать Украину и меня с Любой. Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются вместе с ним. Горжусь безгранично", – подписала фото Евгения Кулеба.