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30 ноября, 2022
 
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"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото

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Кулеба отец двоих детей. Кроме сына у него есть дочь
Кулеба – отец двоих детей. Кроме сына у него есть дочь
Фото: dmytro_kuleba / Instagram

Депутат Киевского городского совета от фракции "Слуга народа", общественная активистка Евгения Кулеба, которая в браке с министром иностранных дел Евгением Кулебой родила двоих детей, 30 ноября разместила в Facebook фото их старшего сына Егора.

На фото он запечатлен с оружием и в наушниках.

"Когда началась большая война, мой 15-летний сын Егор сказал, что хочет учиться защищать Украину и меня с Любой. Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются вместе с ним. Горжусь безгранично", – подписала фото Евгения Кулеба.

https://www.facebook.com/znenya.kuleba/posts/pfbid02W1DmAQekbQ7fyetvPnEG1Xni1kXUQvvoZQiczrnBepbLDnNWSVyMH7GdUabJg9Qxl

Контекст:

В браке у Дмитрия и Евгении Кулебы родилось двое детей: сын Егора (2006) и дочь Любовь (2011).

В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".

Теги: Дмитрий Кулеба, дети, война России против Украины, семья
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