"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото

Все рисунки будут переданы украинским защитникам – на передовую, в госпитали, военные части Фото предоставлено организаторами акции "Малюнок Герою"

Участие в проекте взяли в том числе дети многих украинских знаменитостей, а также дети, которые находятся за границей.

"Написанное детской рукой "спасибо" и "возвращайся живым" поднимает моральный дух и дает силы", – отметил организатор проекта Юлиан Побурко.

Все рисунки в дальнейшем будут переданы украинским защитникам – на передовую, в госпитали, военные части, а их цифровые изображения воссозданы в NFT-формате для участия в благотворительном аукционе на криптобирже.

Вырученные от продажи средства пойдут на разработку архитектурного решения проекта "Детского сада будущего".

Ребенок, чей рисунок будет продан по самой высокой цене, получит Apple IPad Air из Apple Pencil для рисования от украинского певца Артема Пивоварова.