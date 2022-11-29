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29 ноября, 2022
 
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"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото

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Все рисунки будут переданы украинским защитникам на передовую, в госпитали, военные части
Все рисунки будут переданы украинским защитникам – на передовую, в госпитали, военные части
Фото предоставлено организаторами акции "Малюнок Герою"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило более 1,5 тыс. рисунков от украинских детей, которые приняли участие в проекте "Малюнок Герою". Это рекордное количество детских рисунков, которые когда-либо передавались украинским защитникам, отмечается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН" организаторами акции.

Участие в проекте взяли в том числе дети многих украинских знаменитостей, а также дети, которые находятся за границей. 

"Написанное детской рукой "спасибо" и "возвращайся живым" поднимает моральный дух и дает силы",  – отметил организатор проекта Юлиан Побурко.

Все рисунки в дальнейшем будут переданы украинским защитникам  на передовую, в госпитали, военные части, а их цифровые изображения воссозданы в NFT-формате для участия в благотворительном аукционе на криптобирже.

Вырученные от продажи средства пойдут на разработку архитектурного решения проекта "Детского сада будущего".

Ребенок, чей рисунок будет продан по самой высокой цене, получит  Apple IPad Air из Apple Pencil для рисования от украинского певца Артема Пивоварова.

Теги: Apple, дети, война России против Украины, iPad, ребенок
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