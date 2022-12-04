УПЦ МП сделала епископом священника, которого СБУ застала с несовершеннолетним певчим

Архиерейскую хиротонию, то есть церемонию поставления в сан, совершил предстоятель УУПЦ Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в сослужении митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия и архиереев УПЦ.

25 ноября стало известно о скандале, в котором был замешан архимандрит Никита. Пресс-центр СБУ провел проверку в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП, по итогам которой сообщил, что сотрудники спецслужбы нашли документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, а на компьютерах руководства епархии обнаружили "фотокопии удостоверений рашистов, участвовавших в боевых действиях против украинских войск".

Издание LB.ua сообщило со ссылкой на источники, что в келье митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия "застали в момент физической близости" архимандрита Никиту с юношей, который поет в местном хоре, причем певчему только 17 лет.