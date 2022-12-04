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УПЦ МП сделала епископом священника, которого СБУ застала с несовершеннолетним певчим

Cекретаря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП повысили
Cекретаря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП повысили
Скриншот: Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ / Facebook

Украинская православная церковь Московского патриархата возвела секретаря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, архимандрита Никиту (Сторожука) в сан епископа Ивано-Франковского и Коломыйского. Об этом сообщила Черновицко-Буковинская епархия УПЦ в Telegram 4 декабря.

Архиерейскую хиротонию, то есть церемонию поставления в сан, совершил предстоятель УУПЦ Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в сослужении митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия и архиереев УПЦ.

25 ноября стало известно о скандале, в котором был замешан архимандрит Никита. Пресс-центр СБУ провел проверку в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП, по итогам которой сообщил, что сотрудники спецслужбы нашли документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, а на компьютерах руководства епархии обнаружили "фотокопии удостоверений рашистов, участвовавших в боевых действиях против украинских войск".

Издание LB.ua сообщило со ссылкой на источники, что в келье митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия "застали в момент физической близости" архимандрита Никиту с юношей, который поет в местном хоре, причем певчему только 17 лет

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), в епархиях УПЦ МП в Ровенской и Черновицкой областях, а также, по данным СМИ, – у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).

Теги: УПЦ МП, церковь, скандал, священник
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