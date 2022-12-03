СБУ назвала 10 человек из УПЦ МП, которые попали в санкционный список СНБО

В список из 10 человек вошли также люди, которые "тесно связаны" с УПЦ МП.
Полный перечень выглядит так:
"Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом. Фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ (Русской православной церкви. – "ГОРДОН"); согласились на сотрудничество с оккупационными властями; продвигают пророссийские нарративы; оправдывают военную агрессию России в Украине", – отметили в СБУ.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.
В этот же день Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях.
УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".