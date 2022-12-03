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СБУ назвала 10 человек из УПЦ МП, которые попали в санкционный список СНБО

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В СБУ отметили, что большинство попавших в список находится на неподконтрольной территории
В СБУ отметили, что большинство попавших в список находится на неподконтрольной территории
Фото:

3 декабря Служба безопасности Украины разместила на своем сайте список священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции.

В список из 10 человек вошли также люди, которые "тесно связаны" с УПЦ МП.

Полный перечень выглядит так:

  • клирик УПЦ Вадим Новинский;
  • митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Павел (Петр Лебедь);
  • митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Ростислав Швец);
  • митрополит Феодосийский и Керченский Платон (Владимир Удовенко);
  • епископ Коктебельский Агафон (Вячеслав Опанасенко);
  • епископ Джанкойский и Раздольский Алексий (Александр Овсянников);
  • епископ Бахчисарайский Калленик (Константин Чернышов);
  • архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Александр Таранов);
  • бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов);
  • бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Алексей Маслеников).

"Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом. Фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ (Русской православной церкви. – "ГОРДОН"); согласились на сотрудничество с оккупационными властями; продвигают пророссийские нарративы; оправдывают военную агрессию России в Украине", – отметили в СБУ.

Контекст:

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались УПЦ МП и Киево-Печерской лавры. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.

В этот же день Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях.

УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, РПЦ, религия, санкции, УПЦ МП, СНБО, Вадим Новинский, оккупация, церковь, спецслужбы, Служба безопасности Украины, сотрудничество
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