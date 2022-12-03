СБУ назвала 10 человек из УПЦ МП, которые попали в санкционный список СНБО

В СБУ отметили, что большинство попавших в список находится на неподконтрольной территории Фото:

В список из 10 человек вошли также люди, которые "тесно связаны" с УПЦ МП.

Полный перечень выглядит так:

клирик УПЦ Вадим Новинский;

митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Павел (Петр Лебедь);

митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Ростислав Швец);

митрополит Феодосийский и Керченский Платон (Владимир Удовенко);

епископ Коктебельский Агафон (Вячеслав Опанасенко);

епископ Джанкойский и Раздольский Алексий (Александр Овсянников);

епископ Бахчисарайский Калленик (Константин Чернышов);

архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Александр Таранов);

бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов);

бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Алексей Маслеников).

"Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом. Фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ (Русской православной церкви. – "ГОРДОН"); согласились на сотрудничество с оккупационными властями; продвигают пророссийские нарративы; оправдывают военную агрессию России в Украине", – отметили в СБУ.