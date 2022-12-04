Шустер: Если церковь во главе с ФСБшниками занимается антиукраинской пропагандой и настраивает народ против Украины, этих людей надо задержать

Шустер: Я всегда боялся затрагивать религиозные темы. Они очень взрывоопасны, они могут расколоть людей по-настоящему Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бацман спросила у Шустера, что он думает о последних событиях в Украине, связанных с УПЦ МП, и подчеркнула, что ее вопрос – не о религии, а о государственной безопасности Украины.

"Если церковь во главе с этими – как их называть? – ФСБшниками занимается антиукраинской пропагандой и настраивает народ против Украины, этих людей надо взять, задержать, показать всему народу. И убедить прихожан этой церкви, потому что они еще есть, что то, чем занимаются эти так называемые священники, – они к вере вообще никакого отношения не имеют. Они – это агенты, это подрывники, это реальные враги Украины. Это надо делать правильно, это надо делать обдуманно, это нельзя делать просто такими заявлениями налево и направо. Да? Я просто говорю, что есть вещи, которые опасны", – сказал Шустер.

Он напомнил, что во время войны люди зачастую "получают больше информации друг от друга, чем из каких-то источников более-менее проверенных", поэтому резонансные вещи "надо делать очень деликатно, правильно, вовремя".

"Я вам сейчас откровенно скажу, раз мы уже опять заговорили. Я всегда боялся затрагивать религиозные темы. Потому что я понимал, что они очень взрывоопасны, они могут расколоть людей по-настоящему. Вот языковой вопрос раскалывал в свое время очень сильно. Любая программа на тему языка раскалывала. Тема веры раскалывает еще больше. Она самая опасная из всех тем", – подчеркнул телеведущий.

В то же время, по его мнению, Московский патриархат действовал против Украины, начиная еще с 2014 года. Но, отметил журналист, он не считает, что уже тогда надо было "разбираться" с ним.

"Понимаете, Киевская лавра – это символ православия. И поэтому это, в общем-то, тонкая работа. Это тонко. Это нельзя просто так, знаете, рубить с плеча. Это тонкая материя", – пояснил Шустер.

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