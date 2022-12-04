Шустер: Если церковь во главе с ФСБшниками занимается антиукраинской пропагандой и настраивает народ против Украины, этих людей надо задержать

Бацман спросила у Шустера, что он думает о последних событиях в Украине, связанных с УПЦ МП, и подчеркнула, что ее вопрос – не о религии, а о государственной безопасности Украины.
"Если церковь во главе с этими – как их называть? – ФСБшниками занимается антиукраинской пропагандой и настраивает народ против Украины, этих людей надо взять, задержать, показать всему народу. И убедить прихожан этой церкви, потому что они еще есть, что то, чем занимаются эти так называемые священники, – они к вере вообще никакого отношения не имеют. Они – это агенты, это подрывники, это реальные враги Украины. Это надо делать правильно, это надо делать обдуманно, это нельзя делать просто такими заявлениями налево и направо. Да? Я просто говорю, что есть вещи, которые опасны", – сказал Шустер.
Он напомнил, что во время войны люди зачастую "получают больше информации друг от друга, чем из каких-то источников более-менее проверенных", поэтому резонансные вещи "надо делать очень деликатно, правильно, вовремя".
"Я вам сейчас откровенно скажу, раз мы уже опять заговорили. Я всегда боялся затрагивать религиозные темы. Потому что я понимал, что они очень взрывоопасны, они могут расколоть людей по-настоящему. Вот языковой вопрос раскалывал в свое время очень сильно. Любая программа на тему языка раскалывала. Тема веры раскалывает еще больше. Она самая опасная из всех тем", – подчеркнул телеведущий.
В то же время, по его мнению, Московский патриархат действовал против Украины, начиная еще с 2014 года. Но, отметил журналист, он не считает, что уже тогда надо было "разбираться" с ним.
"Понимаете, Киевская лавра – это символ православия. И поэтому это, в общем-то, тонкая работа. Это тонко. Это нельзя просто так, знаете, рубить с плеча. Это тонкая материя", – пояснил Шустер.
УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство.
После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными) и ряде епархий УПЦ МП.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.