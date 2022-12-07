Священник МП из Лисичанска получил 12 лет за помощь оккупантам – СБУ

По данным следствия, настоятель храма из Лисичанска с середины апреля 2022 года собирал и передавал россиянам информацию о численности и дислокации техники, а также вооружении Вооруженных сил Украины в Северодонецке и в прилегающих к нему населенных пунктах.
Он был задержан в конце того же месяца. При обыске у него были обнаружена переписка с оккупантами в электронных устройствах. Полученные сведения враг использовал для огневых атак по позициям украинских защитников.
"Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 7 ст. 111-1 (оказание вооруженным формированием страны-агрессора содействия в ведении боевых действий против ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении СБУ.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.