Священник МП из Лисичанска получил 12 лет за помощь оккупантам – СБУ

По данным следствия, настоятель храма из Лисичанска с середины апреля 2022 года собирал и передавал россиянам информацию о численности и дислокации техники, а также вооружении Вооруженных сил Украины в Северодонецке и в прилегающих к нему населенных пунктах.

Он был задержан в конце того же месяца. При обыске у него были обнаружена переписка с оккупантами в электронных устройствах. Полученные сведения враг использовал для огневых атак по позициям украинских защитников.

"Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 7 ст. 111-1 (оказание вооруженным формированием страны-агрессора содействия в ведении боевых действий против ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении СБУ.