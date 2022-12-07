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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Священник МП из Лисичанска получил 12 лет за помощь оккупантам – СБУ

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Служитель церкви задержан в конце апреля
Служитель церкви задержан в конце апреля
Фото: Служба безпеки України / Telegram

К 12 годам за решеткой приговорен священник Украинской православной церкви Московского патриархата из Луганской области за информирование российской армии о позициях украинских защитников. Об этом 7 декабря Служба безопасности Украины сообщила в Telegram.

По данным следствия, настоятель храма из Лисичанска с середины апреля 2022 года собирал и передавал россиянам информацию о численности и дислокации техники, а также вооружении Вооруженных сил Украины в Северодонецке и в прилегающих к нему населенных пунктах.

Он был задержан в конце того же месяца. При обыске у него были обнаружена переписка с оккупантами в электронных устройствах. Полученные сведения враг использовал для огневых атак по позициям украинских защитников.

"Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 7 ст. 111-1 (оказание вооруженным формированием страны-агрессора содействия в ведении боевых действий против ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении СБУ.

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.

Теги: СБУ, Луганская область, УПЦ МП, Северодонецк, следствие, Лисичанск, приговор, ВСУ, война России против Украины, священник
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