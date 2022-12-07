СБУ проводит проверку в епархиях УПЦ МП в Черкасской и Волынской областях и в Херсоне

Об этом проинформировал пресс-центр СБУ.

Проверки проводят на таких объектах:

Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии;

Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии;

Успенский собор в Херсоне;

управление Черкасской епархии УПЦ МП;

Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах;

воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ в Черкассах;

управление Уманско-Звенигородской епархии (Умань);

Георгиевский женский монастырь (Уманский район);

храм Андрея Первозванного ( Черкассы);

Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район);

Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район);

религиозное общество Приход святителя Софрония епископа Иркутского (Черкассы);

Каневский Успенский собор (Канев).

Речь об осмотре территории и помещений в присутствии представителей церкви. Сотрудники СБУ проводят проверку в епархиях с целью обнаружения лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению, говорится в релизе.

"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе, чтобы исключить возможность использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и для защиты населения от провокаций и террористических актов", – заявили в СБУ.