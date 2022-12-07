СБУ проводит проверку в епархиях УПЦ МП в Черкасской и Волынской областях и в Херсоне

Об этом проинформировал пресс-центр СБУ.
Проверки проводят на таких объектах:
Речь об осмотре территории и помещений в присутствии представителей церкви. Сотрудники СБУ проводят проверку в епархиях с целью обнаружения лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению, говорится в релизе.
"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе, чтобы исключить возможность использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и для защиты населения от провокаций и террористических актов", – заявили в СБУ.
УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки-Руси". СБУ открыла уголовное производство.
После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", и крупные суммы денег наличными) и ряде епархий УПЦ МП.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.