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СБУ проводит проверку в епархиях УПЦ МП в Черкасской и Волынской областях и в Херсоне

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СБУ пришла с проверками в монастыри, епархиальное управление и воскресную школу
СБУ пришла с проверками в монастыри, епархиальное управление и воскресную школу
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Сотрудники Службы безопасности Украины 7 декабря проводят контрразведывательные меры на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в трех областях.

Об этом проинформировал пресс-центр СБУ. 

Проверки проводят на таких объектах:

  • Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии;
  • Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии; 
  • Успенский собор в Херсоне;
  • управление Черкасской епархии УПЦ МП;
  • Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах;
  • воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ в Черкассах;
  • управление Уманско-Звенигородской епархии (Умань);
  • Георгиевский женский монастырь (Уманский район);
  • храм Андрея Первозванного ( Черкассы);
  • Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район);
  • Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район);
  • религиозное общество Приход святителя Софрония епископа Иркутского (Черкассы);
  • Каневский Успенский собор (Канев). 

Речь об осмотре территории и помещений в присутствии представителей церкви. Сотрудники СБУ проводят проверку в епархиях с целью обнаружения лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению, говорится в релизе. 

"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе, чтобы исключить возможность использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и для защиты населения от провокаций и террористических актов", – заявили в СБУ. 

Контекст:

УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки-Руси". СБУ открыла уголовное производство.

После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", и крупные суммы денег наличными) и ряде епархий УПЦ МП.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Херсон, Черкассы, Умань, Волынская область, УПЦ МП, Черкасская область, проверки
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