СБУ проводит проверку в трех монастырях УПЦ МП в Житомирской области

Проверка проводится сотрудниками СБУ совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией Фото: Управління СБ України в Житомирській області / Facebook

Контрразведывательные мероприятия проводятся в Коростенском районе на территории и в помещениях:

Чоповицкого Афонской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря;

Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;

скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

Проверка проводится сотрудниками СБУ совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией при непосредственном участии представителей церкви.

"Учитывая полномасштабную военную агрессию Российской Федерации против Украины, данные мероприятия проводятся Службой безопасности в том числе для исключения использования аффилированных с центрами влияния в России религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от возможных провокаций и террористических актов", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что проверка направлена на выявление лиц, причастных к противоправной деятельности, и предметов, запрещенных к обращению на территории Украины.