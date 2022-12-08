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СБУ проводит проверку в трех монастырях УПЦ МП в Житомирской области

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Проверка проводится сотрудниками СБУ совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией
Проверка проводится сотрудниками СБУ совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией
Фото: Управління СБ України в Житомирській області / Facebook

Служба безопасности Украины проводит проверку в трех монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области. Об этом 8 декабря в Facebook сообщило региональное управление СБУ.

Контрразведывательные мероприятия проводятся в Коростенском районе на территории и в помещениях:

  • Чоповицкого Афонской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря;
  • Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;
  • скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

Проверка проводится сотрудниками СБУ совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией при непосредственном участии представителей церкви.

"Учитывая полномасштабную военную агрессию Российской Федерации против Украины, данные мероприятия проводятся Службой безопасности в том числе для исключения использования аффилированных с центрами влияния в России религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от возможных провокаций и террористических актов", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что проверка направлена на выявление лиц, причастных к противоправной деятельности, и предметов, запрещенных к обращению на территории Украины.

https://www.facebook.com/ssu.zhytomyr/posts/pfbid02Kxoo1w3fznpXc49AEqgSWonxt62RkvTzjbeWsacmPve24WHCBaM1GaKXJaEGDdcxl

Контекст:

УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки-Руси". СБУ открыла уголовное производство.

После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", и крупные суммы денег наличными) и ряде епархий УПЦ МП.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

Теги: Россия, Украина, РПЦ, УПЦ МП, церковь, проверки, Служба безопасности Украины
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