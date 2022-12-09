Ректору Почаевской семинарии УПЦ МП сообщили подозрение в антиукраинской деятельности

В СБУ выяснили, что архиепископ распространял через соцсети сообщения, которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти.
Чтобы разгонять деструктивный контент, ректор учреждения использовал анонимный профиль в соцсети Facebook, а для подготовки своих публикаций пользовался нарративами российских пропагандистов, говорят в спецслужбе.
Кроме того, во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии правоохранители обнаружили литературу, которая повторяла тезисы Кремля по поводу внутренней ситуации в Украине.
Архиепископу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.
В СБУ не называют имя фигуранта, но согласно информации на сайте семинарии, ректором является архимандрит Шумский Иов (Смакоуз).
УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство.
После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", и крупные суммы денег наличными) и ряде епархий УПЦ МП.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.