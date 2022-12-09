Ректору Почаевской семинарии УПЦ МП сообщили подозрение в антиукраинской деятельности

В СБУ заявили, что архиепископ распространял через соцсети сообщения, которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев Фото: Служба безпеки України / Telegram

В СБУ выяснили, что архиепископ распространял через соцсети сообщения, которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти.

Чтобы разгонять деструктивный контент, ректор учреждения использовал анонимный профиль в соцсети Facebook, а для подготовки своих публикаций пользовался нарративами российских пропагандистов, говорят в спецслужбе.

Кроме того, во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии правоохранители обнаружили литературу, которая повторяла тезисы Кремля по поводу внутренней ситуации в Украине.

Архиепископу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ не называют имя фигуранта, но согласно информации на сайте семинарии, ректором является архимандрит Шумский Иов (Смакоуз).