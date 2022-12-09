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Проверки СБУ в епархиях УПЦ МП. В ските на территории Чернобыльской зоны обнаружили мужчин "спортивного телосложения"

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В СБУ рассказали о результатах проверок на объектах УПЦ МП
В СБУ рассказали о результатах проверок на объектах УПЦ МП
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины во время проверок на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата обнаружили на территории Пустынно-Николаевского скита в Чернобыльской зоне (Киевская область) мужчин, проживавших там незаконно.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, опубликованном в Facebook 9 декабря. 

"На территории Пустынно-Николаевского скита, находящегося в "запрещенной" Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц. Среди них – мужчины спортивного телосложения. Они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, через которую рашисты пытались прорваться на Киев в феврале – марте этого года", – сказано в релизе. 

На чердаке этого здания нашли маскировочную сеть, как отмечают в СБУ, такие обычно используют в военных целях: для маскировки техники, вооружения. 

В отношении мужчин, находившихся в ските, составили протоколы о нарушении режима радиационной безопасности в местах, подвергшихся радиационному загрязнению. Спецслужба проверяет, причастны ли они к совершению преступлений против национальной безопасности Украины, говорится в релизе. 

Также в СБУ рассказали об итогах проверок в Херсонской области. 

"В помещениях Херсонской епархии были найдены ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России. Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами РФ и Беларуси. Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия", – говорится в релизе. 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0H4BvJhv1hfSNupwdvoUBAV2xGDtjRhTJxNdCFXPgyVkF5ECY79wruktfjKVQHAP8l

Контекст:

УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки-Руси". СБУ открыла уголовное производство.

После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", и крупные суммы денег наличными) и ряде епархий УПЦ МП.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, РПЦ, УПЦ МП, Херсонская область, церковь, флаг, Киевская область, Чернобыль, война России против Украины, герб
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