Проверки СБУ в епархиях УПЦ МП. В ските на территории Чернобыльской зоны обнаружили мужчин "спортивного телосложения"

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, опубликованном в Facebook 9 декабря.
"На территории Пустынно-Николаевского скита, находящегося в "запрещенной" Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц. Среди них – мужчины спортивного телосложения. Они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, через которую рашисты пытались прорваться на Киев в феврале – марте этого года", – сказано в релизе.
На чердаке этого здания нашли маскировочную сеть, как отмечают в СБУ, такие обычно используют в военных целях: для маскировки техники, вооружения.
В отношении мужчин, находившихся в ските, составили протоколы о нарушении режима радиационной безопасности в местах, подвергшихся радиационному загрязнению. Спецслужба проверяет, причастны ли они к совершению преступлений против национальной безопасности Украины, говорится в релизе.
Также в СБУ рассказали об итогах проверок в Херсонской области.
"В помещениях Херсонской епархии были найдены ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России. Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами РФ и Беларуси. Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия", – говорится в релизе.
УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки-Руси". СБУ открыла уголовное производство.
После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира", и крупные суммы денег наличными) и ряде епархий УПЦ МП.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.