Проверки СБУ в епархиях УПЦ МП. В ските на территории Чернобыльской зоны обнаружили мужчин "спортивного телосложения"

В СБУ рассказали о результатах проверок на объектах УПЦ МП Фото: Служба безпеки України / Facebook

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, опубликованном в Facebook 9 декабря.

"На территории Пустынно-Николаевского скита, находящегося в "запрещенной" Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц. Среди них – мужчины спортивного телосложения. Они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, через которую рашисты пытались прорваться на Киев в феврале – марте этого года", – сказано в релизе.

На чердаке этого здания нашли маскировочную сеть, как отмечают в СБУ, такие обычно используют в военных целях: для маскировки техники, вооружения.

В отношении мужчин, находившихся в ските, составили протоколы о нарушении режима радиационной безопасности в местах, подвергшихся радиационному загрязнению. Спецслужба проверяет, причастны ли они к совершению преступлений против национальной безопасности Украины, говорится в релизе.

Также в СБУ рассказали об итогах проверок в Херсонской области.

"В помещениях Херсонской епархии были найдены ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России. Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами РФ и Беларуси. Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия", – говорится в релизе.