СБУ пришла с проверкой в собор УПЦ МП в Борисполе

"Указанные мероприятия проводятся для исключения использования аффилированных с центрами влияния в России религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов; проверки данных об использовании помещений УПЦ [МП] для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и другого", – сообщили в пресс-центре.

В СБУ отметили, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители в пределах действующего законодательства осматривают территорию и помещения с целью выявления запрещенных к обращению предметов, а также проверяют лиц на их причастность к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.