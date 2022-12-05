Суд избрал меру пресечения священнику, который, по данным следствия, пел песню о России в Киево-Печерской лавре

Мера пресечения для Захария действует до 29 января 2023 года Фото: pravda.com.ua

Мера пресечения будет действовать до 29 января 2023 года, обжалованию решение суда не подлежит.

По данным следствия, когда Захарий пел песню "Богородица", в помещении находилось около 150 человек.

Анализ Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердил, что в словах песни "Богородица" содержится "оправдание вооруженной агрессии России против Украины с 2014 года и оккупации части Украины".

Сам священник в суде отрицал, что пел песню, и заявил, что не знает ее слов и у него нет голоса, пишет "Украинская правда".