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Суд избрал меру пресечения священнику, который, по данным следствия, пел песню о России в Киево-Печерской лавре

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Мера пресечения для Захария действует до 29 января 2023 года
Мера пресечения для Захария действует до 29 января 2023 года
Фото: pravda.com.ua

2 декабря Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для священника Киево-Печерской лавры Захария (Анатолия Войтенка), который 12 ноября спел в помещении церкви песню "Богородица", связанную с "русским миром". Об этом сообщает "Украинская правда".

Мера пресечения будет действовать до 29 января 2023 года, обжалованию решение суда не подлежит.

По данным следствия, когда Захарий  пел песню "Богородица", в помещении находилось около 150 человек.

Анализ Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердил, что в словах песни "Богородица" содержится "оправдание вооруженной агрессии России против Украины с 2014 года и оккупации части Украины".

Сам священник в суде отрицал, что пел песню, и заявил, что не знает ее слов и у него нет голоса, пишет "Украинская правда".

Контекст:

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, где показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры. "Звон плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка-Русь", – пели они.

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Отца Захария, во время службы которого это произошло, отстранили от проведения литургий, сообщил 14 ноября настоятель Лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь.

23 ноября в СБУ заявили, что правоохранители проводят проверку в Киево-Печерской лавре.

1 декабря СБУ сообщила, что священнику вручено подозрение в совершении таких правонарушений: оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, прославление ее участников, совершенное группой лиц.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, следствие, экспертиза, российская агрессия, Соломенский суд, священник, суд
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