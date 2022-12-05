Суд избрал меру пресечения священнику, который, по данным следствия, пел песню о России в Киево-Печерской лавре

Мера пресечения будет действовать до 29 января 2023 года, обжалованию решение суда не подлежит.
По данным следствия, когда Захарий пел песню "Богородица", в помещении находилось около 150 человек.
Анализ Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердил, что в словах песни "Богородица" содержится "оправдание вооруженной агрессии России против Украины с 2014 года и оккупации части Украины".
Сам священник в суде отрицал, что пел песню, и заявил, что не знает ее слов и у него нет голоса, пишет "Украинская правда".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, где показано, как прихожане молились за Россию на территории Лавры. "Звон плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка-Русь", – пели они.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту инцидента.
Отца Захария, во время службы которого это произошло, отстранили от проведения литургий, сообщил 14 ноября настоятель Лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь.
23 ноября в СБУ заявили, что правоохранители проводят проверку в Киево-Печерской лавре.
1 декабря СБУ сообщила, что священнику вручено подозрение в совершении таких правонарушений: оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, прославление ее участников, совершенное группой лиц.