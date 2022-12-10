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СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Харьковской области

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СБУ пришла на объекты УПЦ МП в Харьковской области 10 декабря
СБУ пришла на объекты УПЦ МП в Харьковской области 10 декабря
Фото: Управління СБ України в Харківській області / Facebook

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Харьковской области в Facebook 10 декабря.

СБУ проводит мероприятия на объектах Харьковской епархии:

  • Свято-Покровский мужской монастырь;
  • Свято-Благовещенский кафедральный собор;
  • Свято-Казанский храм;
  • Храм иконы "Взыскание погибших";
  • Свято-Успенский храм;
  • Свято-Петро-Павловский храм;
  • Свято-Николаевский храм;
  • Свято-Валентиновский храм;
  • Ольгинский храм;
  • Храм царицы Тамары;
  • Свято-Архангело-Михайловский храм;
  • Храм Георгия Победоносца;
  • Свято-Владимирский храм.

Также мероприятия проводятся в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Изюмской епархии.

"Мероприятия проводятся [...] в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве. Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов. При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ssu.kharkiv/posts/pfbid0sXpsTZ7S9j9f9ekMbMp6GdU25dM3NXzQduyHXKv63FQN5cR9yNsyX3SX3jf3J3jcl

Контекст:

В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в РовенскойЧерновицкой и других областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского". 

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, УПЦ МП, Харьковская область, война России против Украины
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