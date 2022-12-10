СБУ завершила проверки на объектах УПЦ МП в Харьковской области. Нашла крупные суммы налички, сухпайки оккупантов и монаха с паспортом РФ

СБУ во время проверки на объектах УПЦ МП в Харьковской области обнаружила сухпайки российской армии Фото: Служба безпеки України / Facebook

Об этом речь идет в сообщении СБУ, опубликованном в Facebook 10 декабря.

"На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли. В одной из церквей даже хранились сухпайки российских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом России. Правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора. Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий", – сказано в релизе.

О проведении проверок на территории более чем 10 храмов, монастыря и собора УПЦ МП в Харьковской области СБУ информировала сегодня утром.