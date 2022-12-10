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СБУ завершила проверки на объектах УПЦ МП в Харьковской области. Нашла крупные суммы налички, сухпайки оккупантов и монаха с паспортом РФ

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СБУ во время проверки на объектах УПЦ МП в Харьковской области обнаружила сухпайки российской армии
СБУ во время проверки на объектах УПЦ МП в Харьковской области обнаружила сухпайки российской армии
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины завершили проверки на объектах Украинской православной церкви в Харьковской области и заявили по ее итогам о выявлении библиотеки с прокремлевской литературой, крупной суммы наличными и сухих пайков российской оккупационной армии.

Об этом речь идет в сообщении СБУ, опубликованном в Facebook 10 декабря. 

"На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли. В одной из церквей даже хранились сухпайки российских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом России. Правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора. Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий", – сказано в релизе. 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0SjdzjreUHozf9jF9W5ZbLN4PF7nkNU4CzqVNXf7yupLqvXLV6KSepffJocYYzgcal

О проведении проверок на территории более чем 10 храмов, монастыря и собора УПЦ МП в Харьковской области СБУ информировала сегодня утром. 

Контекст:

В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в РовенскойЧерновицкой и других областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского". 

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, УПЦ МП, церковь, Харьковская область, экспертиза, спецслужбы, уголовное производство, Служба безопасности Украины
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