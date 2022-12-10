Диакона УПЦ МП подозревают в агитации за "присоединение" Запорожской области к РФ – СБУ

"Злоумышленником оказался диакон одной из церквей Запорожской епархии УПЦ (МП), публично одобрявший проведение незаконного референдума по "присоединению" региона к составу РФ. Для этого активировал профиль в запрещенной соцсети "ВКонтакте" и от своего имени репостил призывы прокремлевских блогеров в поддержку фейкового плебисцита. Комментируя российские публикации, он агитировал людей прийти на избирательные участки и проголосовать в пользу страны-агрессора", – заявили в СБУ.

Также, по данным следствия, мужчина в своих "сообщениях" отрицал существование украинского народа, языка и культуры и подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

"Материалы для деструктивного контента брал из пропагандистских пабликов российской соцсети, в том числе "русская весна", – добавили в пресс-центре.

Диакону объявили о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и ч. 1 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной розни) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.