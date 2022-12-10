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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Диакона УПЦ МП подозревают в агитации за "присоединение" Запорожской области к РФ – СБУ

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СБУ объявила диакону о подозрении
СБУ объявила диакону о подозрении
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины объявила о подозрении диакону Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 10 декабря в Telegram.

"Злоумышленником оказался диакон одной из церквей Запорожской епархии УПЦ (МП), публично одобрявший проведение незаконного референдума по "присоединению" региона к составу РФ. Для этого активировал профиль в запрещенной соцсети "ВКонтакте" и от своего имени репостил призывы прокремлевских блогеров в поддержку фейкового плебисцита. Комментируя российские публикации, он агитировал людей прийти на избирательные участки и проголосовать в пользу страны-агрессора", – заявили в СБУ.

Также, по данным следствия, мужчина в своих "сообщениях" отрицал существование украинского народа, языка и культуры и подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

"Материалы для деструктивного контента брал из пропагандистских пабликов российской соцсети, в том числе "русская весна", – добавили в пресс-центре.

Диакону объявили о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и ч. 1 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной розни) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Контекст:

В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в РовенскойЧерновицкой и других областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского". 

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, референдум, УПЦ МП, Запорожская область, война России против Украины, подозрение
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