Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном и Эрдоганом, и анонсировал разговор с Байденом

Разговор с Макроном Зеленский (на фото) назвал "содержательным", а с Эрдоганом – "конкретным" Фото: president.gov.ua

"Говорил сегодня с президентом Макроном. Это был довольно длительный разговор – более часа – и очень содержательный. Оборона, энергетика, экономика, дипломатия... Координируем шаги, готовимся к реализации нашей формулы мира – господин президент Макрон ее поддерживает, и это для нас очень важно", – сказал Зеленский.

Разговор с Эрдоганом он назвал, "как обычно, очень конкретным [...] и о том, что важно не только для Украины и Турции, но и имеет действительно глобальное значение".

"Обсудили возможности по расширению нашего черноморского экспортного коридора. Поблагодарил за поддержку нашей гуманитарной инициативы Grain from Ukraine – "Зерно из Украины". Договорились о некоторых важных общих шагах на ближайшее время", – объяснил Зеленский.

По его словам, позже 11 декабря запланирован разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

"Подробности и результаты – после разговора", – подчеркнул президент Украины.