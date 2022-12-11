Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном и Эрдоганом, и анонсировал разговор с Байденом

"Говорил сегодня с президентом Макроном. Это был довольно длительный разговор – более часа – и очень содержательный. Оборона, энергетика, экономика, дипломатия... Координируем шаги, готовимся к реализации нашей формулы мира – господин президент Макрон ее поддерживает, и это для нас очень важно", – сказал Зеленский.
Разговор с Эрдоганом он назвал, "как обычно, очень конкретным [...] и о том, что важно не только для Украины и Турции, но и имеет действительно глобальное значение".
"Обсудили возможности по расширению нашего черноморского экспортного коридора. Поблагодарил за поддержку нашей гуманитарной инициативы Grain from Ukraine – "Зерно из Украины". Договорились о некоторых важных общих шагах на ближайшее время", – объяснил Зеленский.
По его словам, позже 11 декабря запланирован разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
"Подробности и результаты – после разговора", – подчеркнул президент Украины.
15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институтов.