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Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном и Эрдоганом, и анонсировал разговор с Байденом

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Разговор с Макроном Зеленский (на фото) назвал "содержательным", а с Эрдоганом "конкретным"
Разговор с Макроном Зеленский (на фото) назвал "содержательным", а с Эрдоганом – "конкретным"
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил некоторые подробности своих разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стенограмму опубликовала пресс-служба главы Украинского государства.

"Говорил сегодня с президентом Макроном. Это был довольно длительный разговор – более часа – и очень содержательный. Оборона, энергетика, экономика, дипломатия... Координируем шаги, готовимся к реализации нашей формулы мира – господин президент Макрон ее поддерживает, и это для нас очень важно", – сказал Зеленский.

Разговор с Эрдоганом он назвал, "как обычно, очень конкретным [...] и о том, что важно не только для Украины и Турции, но и имеет действительно глобальное значение".

"Обсудили возможности по расширению нашего черноморского экспортного коридора. Поблагодарил за поддержку нашей гуманитарной инициативы Grain from Ukraine – "Зерно из Украины". Договорились о некоторых важных общих шагах на ближайшее время", – объяснил Зеленский.

По его словам, позже 11 декабря запланирован разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

"Подробности и результаты – после разговора", – подчеркнул президент Украины.

Контекст:

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институтов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Франция, Джо Байден, экономика, энергетика, экспорт, Владимир Зеленский, президент, Эммануэль Макрон
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