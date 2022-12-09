Зеленский: Глобальные лидеры действительно услышали украинские мирные предложения

Зеленский: Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира Фото: president.gov.ua

Он сообщил, что сегодня в Киеве состоялась конференция, продолжившая линию мероприятий в Украине и в Европе, во время которых нарабатываются решения по поводу привлечения России к ответственности и поиска форматов освобождения украинских пленных.

"Ощущаем поддержку как от государств, так и международных организаций и правозащитных институций. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сообщить конкретные детали", – сказал президент.

В частности, отметил он, первая леди Елена Зеленская от имени Украины предложила Великобритании проявить лидерство в создании специального трибунала по преступлению агрессии России.

"Это один из пунктов украинской формулы мира, и мне очень важно видеть сейчас в международной коммуникации, что глобальные лидеры действительно услышали украинские мирные предложения", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что в предложенную Украиной формулу мира входят 10 пунктов, среди которых ядерная безопасность, восстановление территориальной целостности Украины, возвращение из РФ всех военнопленных и депортированных и другие.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира. Мы должны вернуть украинский флаг во все города и общины Украины, обеспечить реальную ответственность государства-террориста за эту войну и должны обеспечить безопасность всем поколениям украинцев после завершения этой войны", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что сегодня представил украинское видение шагов к миру на Международном форуме в Стамбуле. Он выразил уверенность, что президент Турции Реджеп Эрдоган, который был на форуме, услышал позицию Украины.