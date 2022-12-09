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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Глобальные лидеры действительно услышали украинские мирные предложения

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Зеленский: Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира
Зеленский: Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира
Фото: president.gov.ua

Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и международных организаций и правозащитных институций, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал 9 декабря в обращении, опубликованном его пресс-службой.

Он сообщил, что сегодня в Киеве состоялась конференция, продолжившая линию мероприятий в Украине и в Европе, во время которых нарабатываются решения по поводу привлечения России к ответственности и поиска форматов освобождения украинских пленных. 

"Ощущаем поддержку как от государств, так и международных организаций и правозащитных институций. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сообщить конкретные детали", – сказал президент.

В частности, отметил он, первая леди Елена Зеленская от имени Украины предложила Великобритании проявить лидерство в создании специального трибунала по преступлению агрессии России.

"Это один из пунктов украинской формулы мира, и мне очень важно видеть сейчас в международной коммуникации, что глобальные лидеры действительно услышали украинские мирные предложения", – сказал Зеленский. 

Он напомнил, что в предложенную Украиной формулу мира входят 10 пунктов, среди которых ядерная безопасность, восстановление территориальной целостности Украины, возвращение из РФ всех военнопленных и депортированных и другие.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира. Мы должны вернуть украинский флаг во все города и общины Украины, обеспечить реальную ответственность государства-террориста за эту войну и должны обеспечить безопасность всем поколениям украинцев после завершения этой войны", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что сегодня представил украинское видение шагов к миру на Международном форуме в Стамбуле. Он выразил уверенность, что президент Турции Реджеп Эрдоган, который был на форуме, услышал позицию Украины.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Кроме того, международная группа под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена разработали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины.

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую десять пунктов

1 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что возвращение всех территорий в международно признанных границах – "необходимый, но недостаточный" признак победы Украины. Кроме этого, по его словам, необходимы "демонтаж нацистского режима в Москве", а также восстановление Украины за счет российских активов; наказание российских военных преступников, включая пропагандистов; создание системы гарантий, "при которых у агрессора нет никаких шансов". 

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "должна исчезнуть как военно-политический субъект в тех пределах, в которых она пока существует, с карты мира" – "это самая надежная (если кто еще не понял) гарантия безопасности для Украины и мира в целом".

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Великобритания, Владимир Зеленский, война России против Украины, трибунал, Елена Зеленская
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