"Чтобы не было ниточки дергать украинское общество". Зеленский объяснил новые санкции против деятелей УПЦ МП

"Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции против семи человек. Делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество", – объяснил президент.
Зеленский не уточнил, о ком и о чем идет речь, но именно 11 декабря он подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях относительно семи деятелей УПЦ МП. Ограничения против каждого из фигурантов списка ввели на пять лет.
1 декабря Зеленский анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.
В этот же день Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях.
3 декабря СБУ озвучила, кто из причастных к УПЦ МП попал в санкционный список СНБО. В списке было 10 человек.
В последние дни регулярно появляются сообщения о проверках украинских правоохранителей объектов УПЦ МП в разных регионах Украины.
УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".