"Чтобы не было ниточки дергать украинское общество". Зеленский объяснил новые санкции против деятелей УПЦ МП

"Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции против семи человек. Делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество", – объяснил президент.

Зеленский не уточнил, о ком и о чем идет речь, но именно 11 декабря он подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях относительно семи деятелей УПЦ МП. Ограничения против каждого из фигурантов списка ввели на пять лет.