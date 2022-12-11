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"Чтобы не было ниточки дергать украинское общество". Зеленский объяснил новые санкции против деятелей УПЦ МП

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Зеленский отметил, что санкции введены против семи человек
Зеленский отметил, что санкции введены против семи человек
Фото: president.gov.ua

В обращении по итогам 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение ввести санкции против очередных представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба главы государства.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции против семи человек. Делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество", – объяснил президент.

Зеленский не уточнил, о ком и о чем идет речь, но именно 11 декабря он подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях относительно семи деятелей УПЦ МП. Ограничения против каждого из фигурантов списка ввели на пять лет.

Контекст:

1 декабря Зеленский анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.

В этот же день Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях.

3 декабря СБУ озвучила, кто из причастных к УПЦ МП попал в санкционный список СНБО. В списке было 10 человек.

В последние дни регулярно появляются сообщения о проверках украинских правоохранителей объектов УПЦ МП в разных регионах Украины.

УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: религия, санкции, УПЦ МП, СНБО, церковь, Владимир Зеленский
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