Лидеры G7 пообещали привлечь Путина и всех виновных в войне в Украине к ответственности

"В этом году перед лицом незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины мы как никогда тесно сплотились вместе, вместе с Украиной и в неослабевающей приверженности нашим общим ценностям, основанным на правилах многостороннего порядка и международного сотрудничества", – говорится в заявлении.

Лидеры G7 подтвердили свою неизменную поддержку и непоколебимую солидарность с Украиной и осудили "продолжающиеся бесчеловечные и жестокие нападения России на важнейшие объекты инфраструктуры, особенно на объекты энергетики и водоснабжения".

"Напоминаем, что неизбирательные нападения, а также нападения на гражданское население или гражданские объекты являются военным преступлением. Мы также осуждаем тех, кто поддерживает незаконную войну [президента РФ Владимира] Путина", – отметили лидеры "Большой семерки".

В заявлении говорится, что страны G7 намерены помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру, а также подготовиться к зиме.

"Наша цель состоит в том, чтобы России в конечном итоге пришлось заплатить за восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате ее жестокой войны. Военные преступления и другие злодеяния не должны оставаться безнаказанными. Мы привлечем президента Путина и всех виновных к ответственности в соответствии с международным правом", – сказано в сообщении.

Также лидеры G7 пообещали продолжить мобилизацию международной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности.

"Агрессивная война России должна закончиться. До сих пор мы не видели никаких доказательств того, что Россия привержена устойчивым мирным усилиям. Россия может немедленно закончить эту войну, прекратив свои нападения на Украину и полностью и безоговорочно выведя свои войска с территории Украины... Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и на тех, кто обходит или подрывает наши ограничительные меры. Мы будем продолжать защищать уязвимые страны, серьезно пострадавшие от последствий агрессивной войны России и использования ею энергии и продовольствия в качестве оружия", – подытожили авторы заявления.