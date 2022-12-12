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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лидеры G7 пообещали привлечь Путина и всех виновных в войне в Украине к ответственности

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Страны G7 намерены помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру
Страны G7 намерены помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру
Фото: depositphotos.com

Лидеры стран "Большой семерки" – Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии, Канады и США – на совместном онлайн-заседании в который раз осудили войну РФ против Украины и пообещали привлечь всех виновных к ответственности. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте G7.

"В этом году перед лицом незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины мы как никогда тесно сплотились вместе, вместе с Украиной и в неослабевающей приверженности нашим общим ценностям, основанным на правилах многостороннего порядка и международного сотрудничества", – говорится в заявлении.

Лидеры G7 подтвердили свою неизменную поддержку и непоколебимую солидарность с Украиной и осудили "продолжающиеся бесчеловечные и жестокие нападения России на важнейшие объекты инфраструктуры, особенно на объекты энергетики и водоснабжения".

"Напоминаем, что неизбирательные нападения, а также нападения на гражданское население или гражданские объекты являются военным преступлением. Мы также осуждаем тех, кто поддерживает незаконную войну [президента РФ Владимира] Путина", – отметили лидеры "Большой семерки".

В заявлении говорится, что страны G7 намерены помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру, а также подготовиться к зиме.

"Наша цель состоит в том, чтобы России в конечном итоге пришлось заплатить за восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате ее жестокой войны. Военные преступления и другие злодеяния не должны оставаться безнаказанными. Мы привлечем президента Путина и всех виновных к ответственности в соответствии с международным правом", – сказано в сообщении.

Также лидеры G7 пообещали продолжить мобилизацию международной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности.

"Агрессивная война России должна закончиться. До сих пор мы не видели никаких доказательств того, что Россия привержена устойчивым мирным усилиям. Россия может немедленно закончить эту войну, прекратив свои нападения на Украину и полностью и безоговорочно выведя свои войска с территории Украины... Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и на тех, кто обходит или подрывает наши ограничительные меры. Мы будем продолжать защищать уязвимые страны, серьезно пострадавшие от последствий агрессивной войны России и использования ею энергии и продовольствия в качестве оружия", – подытожили авторы заявления.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Международное сообщество неоднократно осуждало российское вторжение и выражали свою поддержку Украине. В частности, на саммите G7 в июне лидеры "Большой семерки" пообещали предоставлять финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, энергетика, военные, агрессия, война России против Украины, финансы, инфраструктура, встреча, войска, сотрудничество
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