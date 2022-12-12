ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина зимой планирует провести саммит по выполнению ее формулы мира – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Именно мир, а не агрессор определяет, как будут развиваться события, отметил Зеленский
Именно мир, а не агрессор определяет, как будут развиваться события, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина уже пятый раз в 2022 году приняла участие и "полноценно представила свою позицию" на саммите лидеров "Большой семерки" (G7).

Об этом 12 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Сегодня он обратился к лидерам G7 по видеосвязи.

"Мы фактически очертили то, что должны сделать в следующем году. Я поблагодарил партнеров и призвал их продолжать в 2023 году так же помогать Украине, как и в этом году. Очень важно, чтобы все элементы поддержки нашего государства сохранялись и не сбавляли обороты. Не менее важно делать новые шаги, которые смогут сыграть на опережение против российского террора, – сказал Зеленский. – Один из главных таких шагов – саммит, который мы планируем уже этой зимой. Саммит по выполнению нашей формулы мира".

По словам президента, "что бы ни собирался делать агрессор – когда мир по-настоящему объединен, именно мир, а не агрессор определяет, как будут развиваться события".

"Вот это мы и предлагаем всем добросовестным государствам. Всем, кто ценит Устав ООН и просто мир", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1364106211014395/

Президент Украины в своем обращении к лидерам стран "Большой семерки" назвал три главных шага к достижению мира: "новая сила", "новая прочность" и "новая дипломатия".

Зеленский напомнил, что на саммите G20 предложил украинскую формулу мира из 10 пунктов.

"Предлагаю созвать специальный саммит – Global Peace Formula Summit – чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира. Я предлагаю вам, как и другим добросовестным государствам, проявить свое лидерство в реализации формулы мира или конкретных ее пунктов. И предлагаем России осуществить конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят", – сказал глава государства.

Зеленский также предложил России доказать, что она способна отказаться от агрессии. Для этого, по его словам, уже в это Рождество РФ должна начать вывод войск с территории Украины. Это обеспечит прекращение боевых действий, отметил президент.

12 декабря состоялась онлайн-встреча лидеров G7 – Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии, Канады и США. На ней присутствовал и Зеленский.

Участники встречи осудили войну РФ против Украины и пообещали привлечь всех виновных к ответственности.

Контекст:

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Теги: Россия, Украина, переговоры, Большая семерка, саммит G7, агрессия, Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины, президент, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полякова покинула грузинские "Танцы со звездами" после седьмого эфира. Видео
Полякова покинула грузинские "Танцы со звездами" после седьмого эфира. Видео
"В тылу сложнее, чем на фронте". Украинская снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, призналась, что получает угрозы с проклятиями
"В тылу сложнее, чем на фронте". Украинская снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, призналась, что получает угрозы с проклятиями
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича
Джонсон на украинском поздравил харьковчан с наступающим Рождеством. Видео
Джонсон на украинском поздравил харьковчан с наступающим Рождеством. Видео
  "Танцевальный бит сливается с минорными аккордами". Макс Барских выпустил новогодний трек на английском языке. Видео
  "Танцевальный бит сливается с минорными аккордами". Макс Барских выпустил новогодний трек на английском языке. Видео
"Было комфортно считать себя аполитичной". Дорофеева публично попросила прощения за работу на российский рынок
"Было комфортно считать себя аполитичной". Дорофеева публично попросила прощения за работу на российский рынок
"У нее есть ответы почти на все наши вопросы". Роговцева провела литературный вечер в доме Леси Украинки на Волыни. Видео
"У нее есть ответы почти на все наши вопросы". Роговцева провела литературный вечер в доме Леси Украинки на Волыни. Видео
  Led Zeppelin обнародовала запись своего последнего концерта, который состоялся 15 лет назад в Лондоне. Видео
  Led Zeppelin обнародовала запись своего последнего концерта, который состоялся 15 лет назад в Лондоне. Видео
Букингемский дворец презентовал рождественскую открытку с изображением Чарльза III и его жены
Букингемский дворец презентовал рождественскую открытку с изображением Чарльза III и его жены
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото
  "Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам". Netflix показала тизер второй части документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  "Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам". Netflix показала тизер второй части документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  Тина Кароль записала новую версию "Щедрика". В клипе показаны кадры экоцида РФ против Украины. Видео
  Тина Кароль записала новую версию "Щедрика". В клипе показаны кадры экоцида РФ против Украины. Видео
  Сюзан Вега посвятила песню Мариуполю. Видео
  Сюзан Вега посвятила песню Мариуполю. Видео
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага
"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем
"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (101908)
2
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (46519)
3
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (34983)
4
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (25624)
5
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (25490)
6
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (23238)
7
В сети показали, как выглядит трендовый танец из сериала "Уэнсдей" в исполнении украинских защитников под хит "Залужний мутить двіж". Видео (17145)
8
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение (16329)
 
 
 
 