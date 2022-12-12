Украина зимой планирует провести саммит по выполнению ее формулы мира – Зеленский

Именно мир, а не агрессор определяет, как будут развиваться события, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 12 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Сегодня он обратился к лидерам G7 по видеосвязи.

"Мы фактически очертили то, что должны сделать в следующем году. Я поблагодарил партнеров и призвал их продолжать в 2023 году так же помогать Украине, как и в этом году. Очень важно, чтобы все элементы поддержки нашего государства сохранялись и не сбавляли обороты. Не менее важно делать новые шаги, которые смогут сыграть на опережение против российского террора, – сказал Зеленский. – Один из главных таких шагов – саммит, который мы планируем уже этой зимой. Саммит по выполнению нашей формулы мира".

По словам президента, "что бы ни собирался делать агрессор – когда мир по-настоящему объединен, именно мир, а не агрессор определяет, как будут развиваться события".

"Вот это мы и предлагаем всем добросовестным государствам. Всем, кто ценит Устав ООН и просто мир", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины в своем обращении к лидерам стран "Большой семерки" назвал три главных шага к достижению мира: "новая сила", "новая прочность" и "новая дипломатия".

Зеленский напомнил, что на саммите G20 предложил украинскую формулу мира из 10 пунктов.

"Предлагаю созвать специальный саммит – Global Peace Formula Summit – чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира. Я предлагаю вам, как и другим добросовестным государствам, проявить свое лидерство в реализации формулы мира или конкретных ее пунктов. И предлагаем России осуществить конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят", – сказал глава государства.

Зеленский также предложил России доказать, что она способна отказаться от агрессии. Для этого, по его словам, уже в это Рождество РФ должна начать вывод войск с территории Украины. Это обеспечит прекращение боевых действий, отметил президент.

12 декабря состоялась онлайн-встреча лидеров G7 – Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии, Канады и США. На ней присутствовал и Зеленский.

Участники встречи осудили войну РФ против Украины и пообещали привлечь всех виновных к ответственности.